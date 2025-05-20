H. G. Wells'in bilimkurgu klasiği olan, Zaman Makinesi kitabı

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Zaman Yolcusu, icat ettiği makineyle 800.000 yıl sonra gider. Orada insanların bölünmüş paralarını görürler: yüzeyde yaşayan Eoiler, üremede yaşayan Morlocklar... Wells, bu iki bileşiği kullanarak sınıf bilgilerini, üretim-tüketim ilişkileri ve insanın doğasıyla olan mücadelesine dair derinlikli bir toplumsal eleştiri sunar.

Günümüzün bilimkurgularına ilham vermiş bu eser, Wells'in zaman, mekân ve insanlık kavramlarını ters yüz ettiği, okuru hem çevre hem de bilimsel anlamda düşündüren güçlü bir başyapıttır.

Bu baskı, Wells'in ölümsüz eserini özgün yapısına sadık kalarak günümüze okuruna taşırken, kapak tasarımı ve modern sayfa düzeniyle koleksiyon değerini taşıyor.

HG Wells'in Zaman Makinesi , bugün çözülebilen insanlığın kaçınılmaz bilgisi üzerine kafa yormak isteyen onu yaştan okura sesleniyor.Bilimkurgu sevenlerin kitaplığında mutlaka yer alması gereken bu eseri gençler çok sevecek.

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ZAMAN KAVRAMI...

Ya zaman sadece içinde hareket ettiğimiz bir şey olmasaydı, ya içinde seyahat edebilseydik? Zaman Makinesi'nde zeki ve eksantrik bir bilim adamı gerçekliğin sınırlarını paramparça ediyor

Yazar H. G. Wells

DÜŞÜNDÜREN KİTAP

Zamanda yolculuk eden bir makine icat ederek. Uzak geleceğe doğru fırlatarak, İnsanlığın tamamen yabancı bir şeye dönüştüğü, hem güzel hem de ürkütücü bir dünyayla karşılaşır. HG Wells'in çığır açan klasiği, bu tamamen modernleştirilmiş uyarlamada yeniden doğuyor ve ilerleme, medeniyet ve insan doğası gibi zamansız soruları yepyeni bir nesle taşıyor.

Macera ve felsefenin heyecan verici bir karışımı olan Zaman Makinesi, bir asır önce olduğu kadar bugün de düşündürücü.