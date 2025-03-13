Hafta sonu için çocuk okurlara özel kitap önerileri

Ergül Tosun

Bugün 13 Mart Perşembe 2025...Mart ayının ikinci haftasındayız ve bu haftayı da geride bırakmak üzereyiz. Havalar ısındı ve artık çimlere uzanıp, kitap okumanın zamanı geldi. Bunun için hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen çocuk okurlar için yeni çıkan kitaplardan öneriler hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

MAVİ KİTAP

Sayfa: 35

Bu masmavi bir kitap, neredeyse kare şeklinde, bir krepten daha kalın ama bir dilim kekten daha ince. Rafael annesinin omzunun üzerinden kitaba bakıyor ve hep aynı hikâyeyi dinlemek istiyor. Kitapları bütün dünyada çok sevilen Timothée de Fombelle’in yalın ve etkileyici kaleminden hikâyelerin gücüne dair sımsıcak bir hikâye...

YARIN TARİHÖNCESİ’NE GİDİYORUZ

İşte muhteşem bir kitap. Tarihöncesi dönemdeki atalarıyla tanışmaya hazırlanan bir sınıfın seyir defteri.

Sayfa: 64

Yapı Kredi Yayınları, Larousse’un hazırladığı bu son derece bilimsel ve eğlenceli kitapla, maceracı ve araştırmacı çocukların geçmişe yönelik sorularına basit ve anlaşılır yanıtlar veriyor.

KIPIR KIPIR HAREKETLİ KİTABIM – UZAY

Sayfa: 22

Kıpır Kıpır Hareketli Kitabım Uzay’da minik eller gezegenleri döndürüyor, meteorlar yağdırıyor. Kitabın sayfaları arasında yer alan çarklar ve hareketli parçalar sayesinde Ay hareket ediyor.

KIPIR KIPIR HAREKETLİ KİTABIM – HAVA DURUMU

Sayfa: 22

Kıpır Kıpır Hareketli Kitabım Hava Durumu’nda minik eller yağmur yağdırıyor, yıldırımlar düşürüyor. Kitabın sayfaları arasında yer alan çarklar ve hareketli parçalar sayesinde bulutlar hareket ediyor.