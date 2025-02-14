Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Sevgilinize hediye kitap almak isteyenler ve hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen okurlar için öneriler hazırladık. Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan yeni kitapları tanıyalım...

İyi okumalar diliyoruz...

RESMİGEÇİT

Sayfa: 120

Rachel Cusk son romanı Resmigeçit’te, hepsi aynı adı taşıyan birkaç farklı sanatçının sanat yaşamları ve aile ilişkileri üzerinden yaratıcılık, kimlik, kadınlık, annelik, beden ve ölüm gibi temaları kendisinden alıştığımız bir radikallikle irdeliyor. Zaman zaman bir felsefe metnini, zaman zaman uzun bir düzyazı şiiri andıran Resmigeçit edebiyatın ulaşabileceği uçları gösteren sarsıcı, görkemli bir roman.

YERKUŞAĞI

Sayfa: 80

YerKuşAğı’nda dört farklı canlı bir araya geliyor: Çocuk Moy, karabatak Şuri, hayvan mı bitki mi belli olmayan Hagrin ve munçak Cice. Her birini bütünden ayıran bir yan var: Moy sesler duyduğu için hasta sayılmış, ilaçlara bağlı büyümüş bir çocuk; Şuri yaşam alanı işgal edilmiş yorgun yaralı bir kuş; Hagrin “yarı sarmaşık yarı toynaklı, yuvarlanıp kıvrılan bir ses” ve Cice ise bir görünüp bir kaybolan havlayan bir munçak. Rastlantı eseri birbirlerini bulan bu canlılar yaraları ve ayrıksı oluşlarıyla birbirlerine çekilirler. Ancak bir topluluk kurmak, bambaşka bir dünyanın parçası olmak için önce beşeri dilden arınmaları gerekir. Böylece seslerle çevrili, sonu belirsiz bir yolculuğa koyulurlar.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN

Sayfa: 80

Gökhan Yılmaz’ın yalnızlığı, yaşlılığı, dışlanmışlığı sorguladığı öykülerinde, herkes gibi olmayı reddeden karakterlerin dünyasına yakından bakıyoruz. Dile Gelenler ve Dilden Gelenler olarak iki ayrı bölüme ayrılan on dört öykü, yazarın kendine özgü oyunbaz üslubuyla kimi zaman hüzünlendiriyor kimi zaman gülümsetiyor.

BİR ADA ARIYORUM

Sayfa: 96

Bir Ada Arıyorum, Haldun Taner’in deneme, öykü ve oyun kitaplarından seçilmiş etkileyici cümlelerden, çarpıcı saptamalardan oluşan bir güldeste.

DOSTLUK ÜZERİNE

Sayfa: 88

İtalyan psikiyatr Eugenio Borgna’nın sıcak, yaratıcı ilişkiler kurmamızı sağlayan kocaman bir köprü olarak nitelediği dostluğun günlük hayatımızın, ruhsal ve mistik dünyamızın alanlarındaki yeri üzerine bir kitap Dostluk Üzerine…

KAOS TEORİSİ

Sayfa: 48

Fransız matematikçi Étienne Ghys, hava durumu tahminlerinden borsa öngörüleri­ne kadar hayatın pek çok alanında karşımıza çıkan kaos olgusunu anlamlandırma çabasının matematiksel tarihini anlatıyor: Az, öz ve rastlantısal.

KORKUNÇ DEV’İN HİKAYESİ

Sayfa: 40

Çok sevilen Hayalet Gişe kitabının yazarı Norton Juster ve illüstratörü Jules Feiffer’dan merak uyandıran bir hikâye...

BİRLİKTE

Sayfa: 40

Joanna Rzezak’ın yazıp resimlediği Birlikte işte bu sorunun yanıtını dünyanın dört bir yanındaki hayvanların yaşamlarından örnekler ve olağanüstü çizimler eşliğinde anlatıyor.