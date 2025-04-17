Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Bugün 17 Nisan 2025 Perşembe. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bunun için siz okurlarımıza yeni çıkan yapıtlardan öneriler hazırladık. Kitap alırken öneri listemize mutlaka göz atın.

İyi okumalar diliyoruz...

DAVA

Franz Kafka, modern edebiyatın en etkileyici yazarı ve yazar olmayanıdır, birkaç öyküsü hariç yapıtları bittikten sonra tamamlanmamış halleriyle yayınlanmıştır.

JORD JİM

Modern edebiyatın ustalarından Joseph Conrad, insanın ruhunun derinliklerini ve birleşimlerini büyüleyici bir özgürlükle ele alan eserlerle tanınıyor.

KORKU FİLMİ

Neslinin en çıktığı yazarlardan biri olan Paul Tremblay, Korku Filmi ile okurlarına nefessiz bir korku romanı sunuyor.

ÖLÜMLER ÇAĞI

Bütün topraklar kış mevsiminin bölümlerine düşmüş ve umutlar tükenmişti. Batı ordusu, Avempartha'nın aşılmaz engeli yüzünden Fhrey topraklarına giremiyordu.

EVE BAK, MELEK

Yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Thomas Wolfe, derin gözlem gücü ve lirik anlatımıyla edebiyatta kendine özgü bir yer edinmiştir.

FOSFORLU CEVRİYE- ÖZEL BASKI

Suat Derviş, 1948’de tefrika edilen Fosforlu Cevriye adlı romanında, toplumun dışına itilmiş, “öteki” olarak konumlandırılan bir fahişenin hayatını anlatıyor. İstanbul’un farklı sınıflarından karakterlere yer verdiği ve insan sevgisini temel aldığı bu romanıyla, toplumda var olan ikiyüzlülüğe de ironik yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

KURT VE ORMANCI

Düşmanlıktan aşka dönüşen inandırıcı bir romantizm, harikulade din temelli büyü sistemi ve bağnazlığın incelikli bir şekilde incelenmesi, bu kitabı dikkate değer bir ilk kitap hâline getiriyor.

YENGEÇ KONSERVELEME GEMİSİ

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının en önemli toplumsal eleştiri yazarlarından biri olan Takici Kobayaşi, eserlerinde kapitalizmin acımasızlığını, işçi sınıfının mücadelesini ve toplumsal eşitsizlikleri gözler önüne serer. Genç yaşta polis nezarethanesinde hayatını kaybeden yazarın Yengeç Konserveleme Gemisi kitabı ise Japon proletarya edebiyatının en güçlü örneklerinden biri kabul edilir.

CENAZE OYUNLARI

Cenaze Oyunları, Büyük İskender’in ölümüyle açılıyor; ardında tahta vâris iki doğmamış çocuk ve bir ucube kardeş kalınca bilinen dünyanın en büyük imparatorluğu, büyük muktedirin arkasından saraylıları, eşleri ve iktidar talibi komutanlarının hırsla girişecekleri muazzam bir iktidar mücadelesinin eşiğine geliyor.

CEZA SÖMÜRGESİ

Franz Kafka, modern edebiyatın en etkileyici ve rahatsız edici yazarlarından biri. Onun eserleri, bireyin bürokrasi, otorite ve akıl almaz düzenler karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serer. Ceza Sömürgesi ise adaletin yozlaşması ve mekanikleşen bir düzenin insanı nasıl yok ettiğini anlatan karanlık bir eser.

ANNA FREUD'U OKUMAK

Bu benzersiz kılavuz, Sigmund Freud'un “Antigonem” diye andığı ve psikanalizle iç içe geçen yaşam boyunca klinisyen, kuramcı, eğitimci ve araştırmacı olarak özgün kullanılan imzadan Anna Freud'un düşünce ve pratiğine odaklanıyor. Aynı zamanda psikanaliz, bu kritik figürün gelişim ve yansımalarını tematik bir düzen içerisinde sunmaktadır.

YUKARI MEZOPOTAMYA'DA DEVLETİN KÖKENİ

Elinizdeki kitap bu kaygılarla, MÖ on binlere giderken, öykünün başladığı yerde, Yakındoğu'da devletin ortaya çıkışının somut örneklerini gördüğümüz Uruk Dönemi'nin çok öncelerine. Kuşkusuz Mezopotamya ekolojisi oluşumuna uygun koşullar yaratılmıştır. İlk birleşmeleri, tapınakları üreten toplulukların sosyal yardımları daha sonra yapılacak devlet yapılarının devamını da belirleyecekti.

KIZLAR

Amerikan tarihinin en vahşi hikâyelerinin birinden, Charles Manson kültünden esinlenen Kızlar, gösterişli ve tutkulu hayatların barındırdığı sapkınlıkları, özgürlüğün arkasında saklanabilen anarşiyi genç bir bakış açısıyla anlatıyor.