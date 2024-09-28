Hafta sonu için okuma önerileri Hafta sonu okuma önerilerimizde yine birbirinden güzel ve okunası kitaplar var. Henüz ne okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için beş yapıttan oluşan öneri listesi hazırladık.

Ergül Tosun

Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu evde dinlenerek kitap okumak isteyenler için yepyeni öneriler hazırladık.

İşte beş kitaptan oluşan öneri listemiz.

İyi okumalar dileriz...

KUSURSUZ AŞK YOKTUR

Dünyaca ünlü yazar Colleen Hoover, geniş bir okur kitlesi tarafından büyük ilgi gören son kitabı Kusursuz Aşk Yoktur ile ülkemiz okuyucularının karşısına çıkıyor.

JANE AUSTEN CEMİYETİ

İngiliz yazar Jane Austen'e dair öyküler..

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Yazar Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman...

İNTERMEZZO

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır. Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

HOLLY

Stephen King'in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.