Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Ekim aynı da geride bırakmak üzereyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizle için okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

HEKİMİN FİLOZOF HALİ

Hekimin Filozof Hâli-2 de ilki gibi tıp ve felsefe alanları arasındaki “hayati” ve bir anlamda “zorunlu” ilişkiyi somutlayan yazılardan oluşuyor.

TEHLİKELİ GÖRÜLER

Asimov’un önsözde dediği gibi: “Burada türün en cesur ve deneysel hâlini bulacaksınız… kışkırtılmanız ve etkilenmeniz dileğiyle."

SON KONUŞMAMIZDAN SONRA HER ŞEY DAHA KÖTÜ OLDU

Clive Barker, David Cronenberg ve Junji İto hayranları için korku edebiyatının yükselen ismi Eric LaRocca’dan rahatsız edici bir roman: Son Konuşmamızdan Sonra Her Şey Daha Kötü Oldu.

GECE KANCIĞI

Bu unutulmayacak ilk romanda, Yoder anneliğin başlarının dünyeviliği ve canavarlığı hakkında acımasızca Kafkaesk bir mesel ortaya koyuyor... Gece Kancığı sizi ensenizden yakalayacak ve bırakmayacak.

SEVGİNİN 8 KURALI

Jay Shetty’nin sekiz kuralını uygulayarak kendimizi, partnerimizi ve dünyayı tahmin ettiğimizden daha derin ve daha güçlü bir sevgiyle kucaklayabiliriz.