Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Bugün 7 Mart 2025 Cuma...Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyenler için öneriler hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

FRANZA’NIN KİTABI

Sayfa: 224

Viyanalı tanınmış psikiyatr Leopold Jordan, eşi Franza’yı ruhsal ve bedensel anlamda örselemiştir. Peki Franza hangi nedenlerle böylesine örselenmiştir ve onu gerçekte tahribata uğratan şey nedir?

BİR TÜR ÖFKE

Sayfa: 232

Unutulmaz karakterleri ve her köşede sizi şaşırtacak dönemeçlerle dolu kurgusuyla Bir Tür Öfke, casus romanlarının altın çağının bir ürünü, modern bir gerilim başyapıtı.

LONDRA’DA GÖRDÜKLERİM

Sayfa: 176

Süreyya Ağaoğlu’nun Londra’da Gördüklerim adlı kitabını ve Amerika Günlüğü’nü bir araya getiren bu kitap, çağdaşlaşma yolundaki ülkesinin ilerlemesi için uğraşan, bunu görev bilen, kadınların toplumdaki yerini alması için birçok alanda öncü olan Türkiye’nin ilk kadın avukatının 1945-47 yılları içinde İngiltere’ye ve Amerika’ya yaptığı yolculuklardaki gözlemlerini içeriyor.

KÖRLEMESİNE

Sayfa: 288

Avrupa edebiyatının en etkileyici kalemlerinden İtalyan yazar Claudio Magris’ten mitlerle yoğrulmuş politik bir roman: Körlemesine.

BİR HALK DÜŞMANI

Sayfa: 104

Henrik Ibsen’in başyapıtlarından Bir Halk Düşmanı, çoğunluğa karşı savaşan bireye, siyaset kurumuna ve basın özgürlüğüne dair, hiçbir karakterini idealleştirmeyen ve güncelliğini bugün de koruyan keskin bir eleştiri.

FİLOZOFLARIN TUŞESİ

Sayfa: 136

François Noudelmann Filozofların Tuşesi isimli bu benzersiz çalışmasında düşünce tarihine damgasını vurmuş üç ismin piyanoyla ve müzikle olan yer yer yıkıcı ilişkilerini inceliyor.

ROBOTLAR

Sayfa: 60

Robotların büyüleyici dünyasını keşfetmeye hazırlan…

A TAKIMI İZ SÜRÜCÜ KÖPEKLER – 4

Sayfa: 80

Özel eğitimli dokuz kurt köpeği kardeşten biri olan Cılızım, görme engelli bir çocuğa yardım etmek için eğitim okulundan alınıp bir evde yaşamaya başladıktan sonra mutluluğu uzun sürmez çünkü kaçırılır.