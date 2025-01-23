Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için öneriler sunuyoruz.

İyi okumalar...

GELECEK BAKANLIĞI

Çağdaş bilimkurgunun önemli ismi Kim Stanley Robinson’dan şimdiye kadar hayal edilmemiş bir iklim değişikliği tasavvuru: Gelecek Bakanlığı.

SERAP

Türk edebiyatının en büyük hikâye ustalarından Sait Faik Abasıyanık’ın, Max du Veuzit’in duygusal ve zarif dilini incelikle yansıtan bir kitap...

HOROZ İLE İNCİ TANESİ

Kuşaklar boyu hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekmeye devam eden fabllar Krilov’un eşsiz tarzı ve Tarık Dursun K.’nın Türkçe anlatımıyla hem kalbinize dokunacak hem de aklınızda iz bırakacak.

OLSA OLSA DÜNYA

Olsa Olsa Dünya, son derece yalın ama aynı zamanda okurunu muamma dolu yaşama karşı kışkırtmak için hazırlanmış bir ilk kitap...

BİR CİNAYET ANTOLOJİSİ

Orhan Kemal Roman Armağanı (2016) sahibi İbrahim Yıldırım, bu kez ülkemizdeki polisiye roman anlayışını değiştirecek bir eserle çıkıyor okurlarının karşısına: Özgün biçimi ve üslubuyla Yıldırım’ın ustalık eserlerinden biri sayılabilecek Bir Cinayet Antolojisi - Çelenk Tanzim ve Tertip Sanatı, zamanın acımasızlığı karşısında sözün hakkını inançla savunan yalnız bir adamın sesine çağırıyor bizi.

MELANKOLONİN İLACI

Melankolinin İlacı, sıradan hayatların sıradışı hikâyeleri...

KASIRGA MEVSİMİ

Roberto Bolaño’nun 2666'sını ya da Faulkner’ı aratmayan modernist bir üslup ve cüretkâr bir gerçekçilikle anlatılan, kan dondurucu bir cinayetin arkasındaki insan hâlleri... Eşsiz bir anlatının labirentinde köyün sırları, ahalinin yalanları, dünyanın ağrıları...

KRALLARIN DEVRİLİŞİ

Kralların Devrilişi, yüzyıllar boyunca yankılanacak bir hikâyeyi sona erdirse de kahramanları sonsuza dek yaşayacak.

GARİP ÇOK ÇOK GARİP

Şimdi, yeni bir yılın şafağında, polisiye unsurların ağır bastığı öykülerin bir araya geldiği Garip, Çok Garip isimli bu derlemeyle bir kez daha iyi dilekte bulunalım istiyoruz. Garip olansa, bu derlemede bir araya geleceklerinden haberdar olmayan yazarların, bu derlemeye özel olarak kaleme aldıkları öykülerinin garip bağlarla birbirlerine dolanmaları…

SARNIÇ

İlk defa 1939 yılında yayımlanan Sarnıç'taki öykülerde; Doğu’dan Batı’ya, taşradan şehre, sevgiden korkuya, mevsimlerden kederli evlere, amele sorunlarından şehvet ve erotizme kadar geniş bir tematik yelpaze karşılıyor okuru.

SEMAVER

Anlatmayı arzunun ötesinde ihtiyaç olarak gören, yazıya meftun ve mecbur bir kalem Sait Faik...