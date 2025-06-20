Hafta sonu için vitrindeki yeni kitaplarla okuma tavsiyeleri

Haziran ayının son haftasındayız. Bugün 20 Haziran 2025 Cuma... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlara öneriyoruz.

İşte İthaki, Nova ve Minotor Yayınları etiketiyle yayınlanan ve öneri listemizde bulunan o kitaplar...

İyi okumalar diliyoruz...

HAYALİ HAYATLAR

Hayali Hayatlar, tarih boyunca yaşamış ya da efsaneleşmiş yirmi iki karakterin yaşam öyküsünü özgün bir kurguyla anlatır.

KASVETLİ İNSANLAR İÇİN GÜNEŞLİ BİR YER

Kasvetli İnsanlar İçin Güneşli Bir Yer'deki öykülerinde Enriquez, insanların, ailelerin, kasabaların, ülkelerindeki gözlerden saklanan, unutturulmaya çalışılan, ayaktan atlanan, gelinen varlıklarına, arazlarına, ayıplarına bakıyor, ürperterek muayene ediyor, korksak da geçerek geçmemize izin veriyor.

BÜYÜMEK

Japon'un ilk büyük kadın yazarlarından biri olan İçiyo Higuçi'nin kaleme aldığı Büyümek , Meici Dönemi'nin istikrarındaki Tokyo'da, yoksullukla döngüsel bir mahallede büyüyen çocukların masumiyet ve kader arasında sıkışmışan hikâyesini zarif bir anlatımla gözler önünde seriyor.

NİGAH

İnsanın kutsandığı yerden lanetleyen mücadelelere eğilme ısrarını sürdüren Gökçe Gündüç, bu kez kendi sınırlarına çarpa çarpa derinleşen o uzakta bakışın çevresinde dolaşıyor. Hem içeride hem de dönebilen mucizevi bir ayna olsa da, sonsuz olasılıkları katı bir sistemler indirgeyerek evreni büyüsünden sıyıran da yine o bakış çünkü aslında.

AYNADAKİ YALNIZ ŞATO

Aynadaki Yalnız Şato, karakterlerin duygusal dünyalarına büyük bir şefkatle ve insanların dokunmasının beklenmedik güzelliklerini ortaya koyuyor. İç geçmiş odalardaki bilmeceler çözülmeyi beklerken capcanlı rüyalarla yürek ısıtan bu roman, üzüntüyü ve küskünlüğü neşeyi ve umutlu müjdeliyor.

KURTULAN KIZLAR TERAPİ GRUBU

1970'lerde, korkunç bir katliamdan sağ kurtulan Adrienne Butler, kişinin aynı kaderi paylaşan beş kadını bir araya getirerek Kurtulan Kızlar Terapi Grubu'nu kurdu. Bu kadınlar, film anlaşmaları, zengin adamlarla yaptıkları evlilikler ya da hayır işleriyle geçmişlerini geride bırakmaya çalışıyorlardı.

ZİHİN MİMARI

Bu kitap, daha iyi bir geçmiş isteyerek, mevcut koşullarınızı suçlayarak ya da körü körüne daha iyi bir gelecek umarak hayatınızı boşa harcamayı bırakmanıza yardımcı olur.

İTAATSİZLİK

Kalemini Margaret Atwood'un akıl hocalığınıda geliştiren Naomi Alderman, feminist distopya türlerinde tercih edilen 2017'de Women's Prize Edebiyat Ödülü'nü kazanan Güç romanıyla kanıtlayıp Barack Obama'nın en sevdiği yazarlarından oldu.

DENİZİN ÇAĞRISI

Jack London, Amerikan edebiyatının cesur ve maceraperest parlaklığını yansıtan bir yazardır. Toplumsal adaletsizlik, vahşi doğanın acımasızlığı ve insanın hayatta kalma mücadelesi gibi temaları basit ve etkileyici bir dille işlenmiştir. Demir Ökçe ve Beyaz Diş gibi eserleriyle tanınsa da, erken dönem eserlerinden biri olan Denizin Çağrısı, maceranın canlılığını ve yazarın henüz değerlendirilmemiş olsa da belirginleşmeye başlayan edebi yeteneklerin gözler önüne serer.

ŞEYTAN VE KARANLIK SULAR

Yıl 1634 ve dünyanın en büyük dedektifi Samuel Pipps, üzerine atılan bir suçtan dolayı idam edilmek üzere gemiyle Amsterdam'a götürülüyordu.

Seyahat eden sadık yaveri Arent Hayes, arkadaşının masum olduğunu kanıtlamaya kararlıydı.

BİR ADA İHTİMALİ

Michel Houellebecq, sonsuz hayat olasılıklarının hicvini yaptığı Bir Ada İhtimali 'yle 2005'te Prix Interallié'yi kazandı, ardından filme bizzat kendisinin uyarladığı yapıt dostu çılgın Iggy Pop'un Preliminaires albümüne de ilham kaynağı oldu.

GEÇ GELEN BAHAR

Yaşamının baharına uyanan yetişkinlerin sahnesinde yer alan bu öyküde aşka, kahkahaya, yumruk yumruğa dövüşe doyacaksınız!..

GEMİLERLE EDEBİYATA YOLCULUK

Romanları ve metinleriyle olduğu kadar, göstergebilim, dilbilim ve edebiyat kuramları çalışmalarıyla da tanımlanmış Fatma Erkman Akerson, bazen güvenli bir ev, bazen de tekinsiz bir yok-yer sayılabilecek gemilerin edebiyat evrenindeki serüvenine ışık tutuyor:

Gemilerle Edebiyata yolculuk, düşüncenin ilk noktasından uzay mekiklerine, romanlardan şarkılara ve şiirlere, Homeros'tan Eco'ya uzanırken çokça sunarken, uygarlık tarihi boyunca anlamı seyahat, yolculuklar, gezi, sefer gibi kavramların evrimine de eğiliyor.