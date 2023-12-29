Hafta sonuna özel okuma önerileri Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu verimli bir okuma için siz kitapseverler için yeni bir okuma listesi hazırladık. Kitaplara birlikte göz atalım.

Özel İçerik

Hafta sonu geldi, bütün iş yoğunluğunu üzerimizde atmanın bir yolu da kitap okumaktır. Bunun için İthaki Yayınları tarafından yılın son kitapları da raflardaki yerini aldı.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan ve sizler için hazırladığımız okuma listesine buyurun. İthaki Yayınları bünyesinde yayın yapan Yabancı ve Minotor kitaplarını da sizler için derledik.

Aşk Işığı Çiftliği

Bu kitap, okumayı asla bırakmak istemeyeceğiniz türde, sıcacık ve büyüleyici.

Klinik Görüşme

Etkin görüşmeler yapabilmek için pratik stratejileri ele alan klasik bir çalışma...

Dinozor Öyküleri

Ray Bradbury sadece bilim kurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilim kurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. 1983’te yayınlanan Dinozor Öyküleri, her yaşa hitap eden farklı türlerde dört öykü ile iki şiir içeriyor.

Fahrenheit 451 70. Yıl Özel Baskısı

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.

Şimdi ve Daima

Bradbury’den Melville, Shakespeare ve Poe esintileri taşıyan eşsiz bir kitap.

Bilinmeyen Boyut

Fernández, büyük bir zekâ ve saplantılı bir samimiyetle yazdığı etkileyici düzyazısında işkencenin korkunç gerçekliğini ve daha da korkuncu, nasıl rutin hâle geldiğini görmemize yardımcı oluyor.

Savaşlar Çağı

Okunası epik bir eser. Mutlaka tanışın..

Suç ve Bela Öyküleri

Emel Aslan’ın suça fazlasıyla karışmış, belaya ziyadesiyle bulaşmış öyküleri, sürprizli sonlarıyla polisiyenin ne kadar tekinsiz bir tür olduğunu yeniden hatırlatıyor! Suç ve Bela Öyküleri çocukça rüyaların masumiyetinin, ilişkilerin samimiyetinin, arkadaşlıkların sağlamlığının, aile sıcaklığının beklenmedik bir anda nasıl paramparça olduğuna tanıklık etmeye davet ediyor okuru.

Büyük Deniz Köpürüyor

Duran Emre Kanacı, incelikli bir dil işçiliğiyle kurduğu ilk kitabı Yapı ve Yasa'dan sonra bu kez bir romanla, Büyük Deniz Köpürüyor’la selamlıyor okuru.

Sınırları Aşan Dilbilim 1. Cilt

Deyim yerindeyse çölde vaha niteliği taşıyan bu kitap, yalnızca dilbilim araştırmacılarına değil, verili olanla verili olmayanı anlama serüvenine eşlik etmek isteyen tüm okurların zihinsel kavrayışlarına yol gösterecek bir kaynaktır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com