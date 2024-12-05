Hafta sonuna özel okuma önerileri

Ergül Tosun

Hafta sonunu kitap okuyarak geçirmek isteyen okurlar için yeni çıkanlardan okuma önerileri hazırladık.

İşte sizler için hazırladığımız okuma listesi...

SESSİZ KİRACI

On üç yaşındaki kızının, sevgilisinin ve canını bağışladığı tek kurbanının gözünden bir seri katilin hikâyesi: Sessiz Kiracı.

TURFANDA MI YOKSA TURFA MI

İmparatorluğun Tanzimat dönemi sonrasına İstanbul, Cezayir, Suriye, Lübnan ve Aydın’dan bakan Turfanda mı Yoksa Turfa mı? ele aldığı konular, içerdiği fikirler bakımından Türk edebiyatı klasikleri arasında ayrı yer tutan bir eser...

ZAMAN VE MEKAN

16. Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’na ait konuşmaların derlendiği bu kitap, okuyucuyla birlikte, zaman ve mekân kavramlarının insan ruhsallığındaki izlerini sürme imkânını sunan bir zemin olma umudunu taşıyor.

İNTİKAM OYUNLARI

Yirminci James S. A. Corey’nin New York Times çoksatan ENGİNLİK serisinin beşinci romanı İntikam Oyunları, serinin en çarpıcı kitaplarından biri!

ŞOK

Birbirlerine farklı bağlarla bağlanan bölümler ve insanlar, aramızdaki bağların potansiyellerini gösteriyor, ortaya eşsiz bir roman çıkarıyor.

AKATA CADI

Nnedi Okorafor’un büyülü kaleminden çıkan Akata Cadı, dostluk, cesaret ve kendini keşfetme temalarıyla örülü, Afrika’nın zengin kültürel dokusundan ilham alan sürükleyici bir fantastik macera sunuyor.

AKATA SAVAŞÇI

Akata Cadı'nın ödüllü yazarı Nnedi Okorafor, Akata Savaşçı'sında Sunny ve arkadaşlarının maceralar ve tehlikelerle dolu hikâyesine devam ediyor.

AKATA KADIN

Nnedi Okorafor’un büyüleyici “Nsibidi Yazıtları” serisinin üçüncü kitabı kültür, mitoloji ve destansı macerayı cesur bir kadın kahramanın gözünden sunuyor.