Hakan Günday'ın savaş dünyası romanı: Zamir

Hakan Günday'ın merakla beklenen romanı Zamir, yanı başımızda cereyan eden Suriye İç Savaşı'nı merkezine alıyor.

Yeni Hakan Günday romanı Zamir, yazarın bir önceki romanı Daha‘dan sekiz yıl sonra yine Doğan Kitap ile okura ulaştı. Bunun bir ölçütü olmasa da sekiz yıl epey uzun bir zaman.

Bu zaman zarfında Hakan Günday yazıları çeşitli mecralarda okurla buluşurken, senaryolarında imzasının bulunduğu Daha, Müslüm ve Şahsiyet gibi yapımlarla hem yazarın kalemini yeni bir türde nasıl oynattığına şahit olduk hem de bu sekiz yıllık ara tamamen sessiz geçmemiş oldu.

Zamir‘in arka kapak yazısını veya tanıtım metinlerini okuduğumuzda, Daha romanında ve filminde de- işlediği mülteci anahtar kelimesi göze çarpsa da bu kitabı tek bir konuya sığdırmak ve yazarın tekrara düştüğünü söylemek mümkün değil.

Yüzyılımızda bir dünya savaşı yok. Ama artık bir savaş dünyası var. Roketler, tanklar, tüfekler gibi geleneksel yöntemlerle birlikte ekonomi, ticaret, medya, reklam gibi enstrümanlarla da yapılıyor bu savaş.

Hepimizin kafası müthiş karışık ve kalabalık olsa da bu büyük çılgınlığı gerçekten anlayanlar çok az, anlamanın gereğini yapanlar ise daha da az.





ZAMİR...

Romana adını veren Zamir, baş karakter. Altı günlük bir bebekken bambaşka bir olaylar dizisinin sonucu olarak bulunduğu Türkiye-Suriye sınırındaki El-Aman kampında patlama sonucu yüzü paramparça olmuş ama hayatta kalarak küresel vakıfların reklam yüzleri olarak himayesine alınmış.

Adını, onu bulan şair Yusuf Ali koymuş, Arapçadaki anlamı vicdan olan kelimenin Türkçede bir adı söylemeden onu işaret eden kelimeler olduğunu bilmeden…





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YERYÜZÜNDEKİ SAVAŞLARI DURDURMAK

Yüzü olmayan Zamir’in bir bakıma adı da olmuyor. Küresel yardım vakıflarında geçen çocukluğunun ardından bambaşka bir oluşumda Birinci Dünya Barışı Vakfı'nda, ne pahasına olursa olsun savaşları durdurmak amacıyla çalışmaya başlayan Zamir’in bu yüzü ve adı olmayan varlığı, yeryüzünde savaşları durdurmak için hepimizin bilerek veya bilmeyerek birer etkisiz eleman oluşumuza bir gönderme midir, bilinmez.

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