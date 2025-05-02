Hande Z. Watt'ın fantastik edebiyata soluk getiren romanı: Savaşçı Kalbi

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Fantastik edebiyata yeni bir nefes veren Savaşçı Kronikleri'nin ilk kitabı Savaşçı Kalbi, sıra dışı bir kadının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Halkının nefret ettiği, yurtsuzların avlanmaya ant içtiği, kralların bile arzuladığı kadın: Leyla...

Güçlü, cesur, ilişkiler ve dayanıklı bir savaşçı.

Sarı saç, mavi gözlü savaşçıların arasında siyah payları ve yeşil gözleriyle dışlanan Leyla, hem fiziksel hem de duygusal olarak test ediyor.

Savaşçı soylular arasında yetersiz yeteneğiyle Savaşçı Kral'ın sıra dışı gözdesi olan Yüzbaşı Alec, benliğin derinliklerinde ateş ve çelikle doğmuş bir asker. Leyla'yı eğitimin başlangıcından beri yakından takip eden Alec'in ona olan ilgisi ise işleri daha da karıştırıyor.

Ayrımcılığa, dışlanmaya ve güç mücadelelerine karşı direnen bir karakterin hikayesi olan Savaşçı Kalbi , okuyucuyu sürükleyici bir dünyanın içine çekiyor.

Hande Z. Watt'tan, destansı bir evren ve tutkulu, mücadeleci arayanlar için kaçırılmayacak bir roman.

HANDE Z. WATT HAKKINDA

Defterdar'ın Hande Z. Watt'a dair notları:

İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Almanya'da geçti. İlk parasını 8 yaşındaki David Hasselhoff albümünde arka vokalde kazandığını belirtti. Tufts Üniversitesi'nde felsefe ve siyaset bilimle ilgilenen amigo bir oda arkadaşı vardı.

Boston'da yaşarken bir caz üçlüsünde bol bol bossa nova olduğunu söyledi. Miami'de yaşarken (beceriksizce) capoeira yaptı. Edinburgh Üniversitesi'nden Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip. Üç takma reklam kullanarak 20'den fazla eseri yayımlandı. Penguen Yayınevi için Türkçeden İngilizceye roman çevirdi.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER VERDİ

Rajasthan'da bir yabandomuzu tarafından kovalandı. Edinburgh Üniversitesi'nde yedi yıl boyunca Edebiyat ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verdi. Togo'da Afrikalı bir cadı doktoruyla tanıştı (ama ondan hiçbir şey satın alamadı!). İngilizce, Türkçe, Almanca, orta Fransızca, biraz İtalyanca, azıcık Hangul ve akıcı bir şekilde Kedi dili konuşabiliyor. Bir oğlu, bir kızı ve bir İskoçyalı (tarihçi) kocası var.

Kedileri Kleopatra ve Julius yazarken kalemine saldırmaya bayılıyor. Bu kitap için araştırma yaparken okçuluk derslerinde topluluklar mosmor oldu. Benin'de farklı bir kitap için araştırma yaparken neredeyse bir piton çukuruna düşüyordu (son saniyelerde kurtardı). İkiyüzlülükten ve muzdan hiç mi hiç hoşlanmaz. Günlük ajandasına rengârenk yapıştırmayı çok sever. Kahve âşığıdır.