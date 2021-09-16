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    Haruki Marukami'nin Nobel Edebiyat Ödülü bilmecesi

    Japon yazar Haruki Marukami, her sene Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteriliyor ama bir türlü ödül kendine verilmiyor.
    • Özel İçerik
    • 16.09.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:26
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    Haruki Marukami'nin Nobel Edebiyat Ödülü bilmecesi

    Japon ve dünya edebiyatının önemli ismi Haruki Murakami, aday gösterildiği Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü'nden geçen sene çekildiğini duyurdu.

    Bugüne kadar 7 defa aday gösterilen yazar, sekizincisinde kendi isteğiyle çekildi; Marukami, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne yine aday oldu ama kazanıp kazanmayacağı ise henüz belirsiz.

    "KİTABIMA ODAKLANMAK İSTİYORUM"

    Japon yazar, bu tartışmalara erkenden son verdi ve adaylıktan çekildiğini açıkladığında geçtiğimiz yıl şu beyanı vermişti. Marukami; "Kitabıma odaklanmak ve medyanın ilgisinden uzaklaşmak istiyorum." dedi.

    Ancak bazı kesimler, alternatif bir kurulun vereceği Nobel’den bilerek vazgeçtiğini ve olur da İsveç Akademisi sorunlarını çözüp Nobel’i dağıtmaya kaldığı yerden devam ederse asıl ödülden mahrum olmamak için bunu yaptığını ileri sürüyor.

    Haruki Marukami nin Nobel Edebiyat Ödülü bilmecesi #1

    Japon yazar Haruki Murakami

    BUGÜNE KADAR İKİ JAPON YAZAR NOBEL'E LAYIK GÖRÜLDÜ

    Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinden bugüne kadar iki önemli Japon yazar, ödüle değer görüldü. 1994'te Kişisel Bir Sorun, Kurbanı Beslemek kitapların yazarı Kenzaburo Oe ödülü kazandı.

    2017'de ise vatandaşı Kazuo Ishiguro ödülün sahibi oldu.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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