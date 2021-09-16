Haruki Marukami'nin Nobel Edebiyat Ödülü bilmecesi

Japon yazar Haruki Marukami, her sene Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteriliyor ama bir türlü ödül kendine verilmiyor.

Japon ve dünya edebiyatının önemli ismi Haruki Murakami, aday gösterildiği Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü'nden geçen sene çekildiğini duyurdu.

Bugüne kadar 7 defa aday gösterilen yazar, sekizincisinde kendi isteğiyle çekildi; Marukami, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne yine aday oldu ama kazanıp kazanmayacağı ise henüz belirsiz.

"KİTABIMA ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Japon yazar, bu tartışmalara erkenden son verdi ve adaylıktan çekildiğini açıkladığında geçtiğimiz yıl şu beyanı vermişti. Marukami; "Kitabıma odaklanmak ve medyanın ilgisinden uzaklaşmak istiyorum." dedi.

Ancak bazı kesimler, alternatif bir kurulun vereceği Nobel’den bilerek vazgeçtiğini ve olur da İsveç Akademisi sorunlarını çözüp Nobel’i dağıtmaya kaldığı yerden devam ederse asıl ödülden mahrum olmamak için bunu yaptığını ileri sürüyor.

Japon yazar Haruki Murakami

BUGÜNE KADAR İKİ JAPON YAZAR NOBEL'E LAYIK GÖRÜLDÜ

Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinden bugüne kadar iki önemli Japon yazar, ödüle değer görüldü. 1994'te Kişisel Bir Sorun, Kurbanı Beslemek kitapların yazarı Kenzaburo Oe ödülü kazandı.

2017'de ise vatandaşı Kazuo Ishiguro ödülün sahibi oldu.

Ergül Tosun

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