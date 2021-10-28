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- Hasan Doğan'dan Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi kitabı
Hasan Doğan'dan Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi kitabı
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 11:22
- Güncelleme : 28.10.2021 - 11:39
Yeni para anlayışlarını, teknolojinin, kültürün daha genel bir ifadeyle hayatın akışının tabii sonuçları arasında değerlendirmeye başladık. Nakit paranın giderek daralma yaşadığı bu sürecin son evresinde Bitcoin ve kripto paralar büyük bir trend yakalamış görünüyor..
Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik bu büyük ilgi, başta Körfez ve Güneydoğu Asya bölgeleri olmak üzere, Müslüman coğrafyanın da başlıca tartışma konularından biri haline geldi.
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'nın Kadim Kitap'tan çıkan kitabı, yeni mali sistemlere farklı bir bakış açısı sunuyor.
Gerek bu paraların üretim tarzı gerek arkasında duran yapılar ve gerekse taşıdıkları riskler, bu para türüne karşı Müslümanlarda ciddi anlamda tedirginlik meydana getiriyor.
KESKİN BAKIŞ AÇILARI
Bahse konu riskler yanında, bilhassa kripto paraların alım satımında geniş rol oynayan borsalara dair yaşanan sıkıntılı tecrübeler, devletleri bu konuda keskin bakış açıları geliştirmeye de mecbur bırakıyor.
KRİPTO PARA KAVRAMI
Kripto para kavramı ve dayandığı sistem, bilişim ve ekonominin yanı sıra, din ve hukuk açısından da irdelenmeye, ilgili olduğu resimde doğru yere konumlandırılmaya muhtaç.
Kripto para sistemine peşinen taraftar veya karşı olmak yerine, borsa, bankacılık, sigorta, kredi gibi kavram ve sistemlerin geçirdiği dönüşümü dikkate alarak, konuya dair çok boyutlu değerlendirmeler yapılıyor.