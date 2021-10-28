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    Hasan Doğan'dan Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi kitabı

    Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kaleme aldığı kitap, Kripto Paralar ve blockchain teknolojisi kavramlarının İslam hukuku ve iktisadi açıdan müspet ve menfi yönleri üzerinde durmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:39
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    Hasan Doğan'dan Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi kitabı

    Yeni para anlayışlarını, teknolojinin, kültürün daha genel bir ifadeyle hayatın akışının tabii sonuçları arasında değerlendirmeye başladık. Nakit paranın giderek daralma yaşadığı bu sürecin son evresinde Bitcoin ve kripto paralar büyük bir trend yakalamış görünüyor..

    Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik bu büyük ilgi, başta Körfez ve Güneydoğu Asya bölgeleri olmak üzere, Müslüman coğrafyanın da başlıca tartışma konularından biri haline geldi.

    Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'nın Kadim Kitap'tan çıkan kitabı, yeni mali sistemlere farklı bir bakış açısı sunuyor.

    Gerek bu paraların üretim tarzı gerek arkasında duran yapılar ve gerekse taşıdıkları riskler, bu para türüne karşı Müslümanlarda ciddi anlamda tedirginlik meydana getiriyor.

    KESKİN BAKIŞ AÇILARI

    Bahse konu riskler yanında, bilhassa kripto paraların alım satımında geniş rol oynayan borsalara dair yaşanan sıkıntılı tecrübeler, devletleri bu konuda keskin bakış açıları geliştirmeye de mecbur bırakıyor.

    Hasan Doğan dan Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi kitabı #1

    KRİPTO PARA KAVRAMI

    Kripto para kavramı ve dayandığı sistem, bilişim ve ekonominin yanı sıra, din ve hukuk açısından  da irdelenmeye, ilgili olduğu resimde doğru yere konumlandırılmaya muhtaç.

    Kripto para sistemine peşinen taraftar veya karşı olmak yerine, borsa, bankacılık, sigorta, kredi gibi kavram ve sistemlerin geçirdiği dönüşümü dikkate alarak, konuya dair çok boyutlu değerlendirmeler yapılıyor.

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