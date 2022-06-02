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    Hasretten prangalar eskiten Ahmed Arif'in ölüm yıldönümü

    Hasretinden Prangalar Eskittim diyen usta şair Ahmet Arif'in bugün 31'inci ölüm yıldönümü.
    • Özel İçerik
    • 02.06.2022 - 10:19
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    Hasretten prangalar eskiten Ahmed Arif'in ölüm yıldönümü

    Bugün, Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden Ahmed Arif’in ölüm yıldönümü. 21 Nisan 1927’de doğan ve 2 Haziran 1991’de 64 yaşındayken hayatını kaybeden Ahmet Arif, ezilen insandan yana olan ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yapan şiirleriyle tanındı.

    Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim ilk kez 1968'de yayımlandı ve Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesine girdi.

    Hasretten prangalar eskiten Ahmed Arif in ölüm yıldönümü #1

    Hasrettinden Prangalar Eskittim

    Diyarbakır Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okuyan Ahmet Arif, 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayımladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

    Ahmed Arif’in en iyi bilinen şiirlerinden biri Hasretinden Prangalar Eskittim şiiridir.

    Seni, anlatabilmek seni.
    İyi çocuklara, kahramanlara.
    Seni anlatabilmek seni,
    Namussuza, halden bilmeze,
    Kahpe yalana.

    Ard- arda kaç zemheri,
    Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
    Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...
    Bir ben uyumadım,
    Kaç leylim bahar,
    Hasretinden prangalar eskittim.
    Saçlarına kan gülleri takayım,
    Bir o yana
    Bir bu yana...

    Seni bağırabilsem seni,
    Dipsiz kuyulara,
    Akan yıldıza,
    Bir kibrit çöpüne varana,
    Okyanusun en ıssız dalgasına
    Düşmüş bir kibrit çöpüne.

    Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
    Yitirmiş öpücükleri,
    Payı yok, apansız inen akşamlardan,
    Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
    Seni anlatabilsem seni...
    Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
    Üşüyorum, kapama gözlerini...

    Hasretten prangalar eskiten Ahmed Arif in ölüm yıldönümü #2



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