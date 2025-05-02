Havada Bir Ömür kitabı okuyucuları havacılığın büyüleyici dünyasında davet ediyor

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Ömür ile okuyucularını havacılığın büyüleyici dünyasında olağandışı bir durumda ortaya çıkıyor. 33 yıllık faaliyet kariyeri ve geniş bilgi birikimini harmanlayan Kahraman, bu genel yayında hem profesyonel hem de meraklı okurlar için benzersiz bir başvuru kaynağı sunuyor.

Havada Bir Ömür, dört ana bölümdeki havacılığın geçmişinden bugüne uzanan hikâyesini şöyle anlatıyor:

Havacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi: Havacılık tarihindeki efsanelerden, ilk uçuşlardan ve modern havacılığa kadar uzanan yolculuklar.

Havacılıkla İlgili Merak Edilenler: Uçakların nasıl uçtuğu, türbülansın ne olduğu, uçağın yaşadığı teknik ve olaylar gibi birçok ilginç konu.

Yolcuların Bililmesi Gerekenler: Uçak yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler, uçağın fobisiyle başa çıkma yolları, uçuşta karşılaşılabilecek sağlık sorunları.

Havacılık Çalışanları: Pilotluk, kabin memurluğu, uçak teknisyenliği gibi meslekler hakkında bilgi ve bu meslekleri düşünenler için öneriler.

Özellikle uçuş fobisi olanlar, havacılığa ilgi duyanlar ve performans kariyer teklifleri için adeta bir rehber içeren eser, hem teknik bilgiler hem de keyifli anekdotlarla zenginleştirilmiş.

Sayfa: 224

İnsanoğlu var olduğundan beri kuşlara baktı ve uçmayı bıraktı. Öyle ya, kim istemez ki ofisi bulutların üstünde olsun, istediği yere uçarak gidebilirsin?

Bu kitapta havacılığın tarihi, gizemli olaylarını, efsanelerini, önemli günlerini ve tarihlerini, büyük kurtuluşlarını, büyük başarılarını ve havacılığa dair merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulacaksınız.

Havacılık nedir, nasıl pilot olunur? Hostes olmak için hangi şartlar gerekiyor? Özel ilgi odağı olması gereken yolcu kimdir? VIP'den kimler olabilir? Havayollarının görünmeyen kahramanları kimlerdir? Uçaklara neden soldan binilir? Türbülans nedir? Uçak korkusu nasıl geçer? Pilotlar neden aynı yemeği yemez?

Bir yaşam havacılık mesleğinde yaşayan Dr.Ömür Kahraman, Havada Bir Ömür kitabıyla, merak edilenleri yanıtlıyor.