Hayaletlerden korkarız evet ama neden çıplak değiller sorusunu sorduran kitap

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Hayaletler neden beyaz kıyafetler giyer ve neden çıplak değillerdir? Bir hayalet düşündüğünüzde gözünüzde ne canlanır? Küf kokulu bir kefen mi, kötücül bir doğaüstü zırh yığını mı yoksa Viktorya döneminde ölülere giydirilen takım elbisesiyle, uğursuz bir beyefendi mi?

1863 yılında, Charles Dickens’ın romanlarının çizimlerini yapan karikatürist ve çizer George Cruikshank, hayaletlerin görünümüyle ilgili ilginç bir keşif yaptığını açıkladı.

"HİÇ GÖRÜNMEDİ VE GÖRÜNMEZ"

"Hiç kimse, hayaletlerin giysi giymesi gibi saçma ve imkânsız bir durumu düşünmüş gibi görünmüyor… Hayaletler, edepleri gereği çıplak görünemez, görünmemelidir; ancak giysilerin de hayaletleri olamayacağına göre, demek ki hayaletler aslında hiç görünmedi ve görünemez.”

HAYALETLER NEDEN ÇIPLAK DEĞİL

Peki, hayaletler neden çıplak değil? Bu, Cruikshank ve birçok Viktorya dönemi insanı için önemli bir felsefi soruydu. Nitekim folklor anlatıları dışında çıplak hayalet hikâyelerine neredeyse hiç rastlanmaz.

Şüpheciler ve hayalet görenler, hayaletlerin maddi dünyada nasıl bir biçime sahip olabileceğini hayal etmeye bayılıyorlardı. Peki hayaletler ne tür bir maddeden yapılmış olabilirler ki bizim varoluş düzlemimizi tüm sıradanlığıyla paylaşmalarını sağlasın?

Bir hayaleti beyaz kefenli veya cenaze giysisi içinde hayal etme geleneği yüzlerce yıldır devam ediyor; çünkü bu imge, bedenden ruha bir devamlılık olduğunu ifade ediyor.

Modern dönem öncesinde hayaletin temel sosyal rolü, ölüler diyarından yaşayanlara bir mesaj iletmekti; bu nedenle cenaze giysisi bağlantısı mantıklı.

Bu, Orta Çağ’daki “Üç Yaşayan ve Üç Ölü” temasında da görülür; burada bazı avcılar gelecekteki iskelet halleriyle karşılaşır ve bu ölümsüz halleri, onlara ölümü hatırlatır.

ORTAYA KONULAN ARAŞTIRMALAR

Ancak 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, spiritüalizm ve erken dönem psişik araştırmalar Batı dünyasına yayılmaya başladığında, insanlar hayaletlerin günlük ve dönemin giysileriyle göründüklerini bildirmeye başladılar.

Bu durum, hayaletlerin gerçekliğini incelemeye ilgi duyanlar için sorun yaratıyordu. Eğer hayalet nesnel bir gerçeklikse neden giysi giyiyordu?

Spiritüalizmin temel öğretileri doğruysa, dünyaya dönen ruh neden ışık ya da başka bir eterik maddeden oluşmuyordu? Ruhların giysileri de ruhani miydi ve eğer öyleyse, onların özünü mü paylaşıyorlardı yoksa kendi başlarına giysilerin hayaletleri miydiler?

İDEALİST BAKIŞ AÇISI

İdealist bir bakış açısıyla, giysilerin ölümsüz kimlikle bütünleşmiş metafizik parçalar olduğunu ve hayaletin kimliğinin, bir ruhun sıradan görünümünden öte bir anlam taşıdığını söyleyebilirsiniz.

Bir diğer açıklama ise, hayalet görenlerin zihinsel süreçlerle hayaleti giydirdiği düşüncesidir. Bu nedenle, hayaleti bildiğimiz kıyafetler içinde görürüz; çünkü zihnimizdeki kişiyi bu şekilde tanırız. Kıyafet seçimi tanıma duygusunu tetikler.

Eleştirmen ve antropolog Andrew Lang, 1897’de, rüya görmek ve hayalet görmek arasında bir karşılaştırma yaparak şöyle bir açıklama yapar: