Hayata karşı duruşumuzu belirleyen kitaplar

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Deneme türündeki eserlerle Fırat, duygu ve düşüncelerini dahası hayata karşı duruşunu sergilemekte. Fırat, "Hayatta ve dünyaya bakışı herkesin farklı olmakla birlikte ortak bir payda da buluşmamız gerektiğinin altını çizmek isterim. Ortak değerler toplumları bir arada tutan olgular olmasıyla birlikte, toplumun değer yargılarında da değişimlerin olması gerektiğini de vurgulayabilirim; en azından toplumun hatalı huylarını değiştirmemiz açısından yararlı olabilir" dedi.

Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı Mavinin Fecri isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise Mihrinin Hicranı isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı.

Edebiyat alanında sürekli çalışan FIRAT aynı anda 2022 yılında Heybemden Dökülen Öyküler isimli öykü kitabı ve Siyah Şapkalı Adam isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluşmuştu.

2022’nin sonunda da Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var ve çocuk romanı olan Kayıp Lapis Lazuli ile okuyucunun karşısına tekrar çıktı. 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti öykü kitabıyla okurlarının karşısına çıktı. Yine 8. Kitabı olan Ay Işığında Hikâyeler adlı öykü kitabıyla okurunun karşısına çıktı.

HER KESİME HİTAP EDEN KİTAPLAR

Son olarak da 9. Kitabı olan Şair Rıhtımında Şiirler ile okurun karşısında. 10. Kitabı İstiridye Kızı çocuk romanı ile çocukların ve gençlerin kalbini kazanacak.

Şimdi de Hayatın Bam Teli, Vadesi Dolmuş Sözler, Dejenere Edebiyat, Modumuza Göre, Ruh Tefecileri, Yorgunlar Rıhtımı ile eser sayısını 16’ya çıkarmış durumda ve okurlarını beklemekte. Ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.

EDEBİYATA BÜYÜK KATKI

Kısa zamanda 16 kitaba birden imza atan Fırat, Bir Başarı Öyküsü olarak edebiyat ve sanat hayatına devam ediyor. Aynı zamanda köşe yazarlığına da devam etmekte.

Diğer yandan da güfte ve şarkı sözü yazarlığı yaparak güftelerini besteletmekte ve kanalında yayınlamakta. Çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istemekte.