Hayatın detaylarına dokunan bir kitap: Mucizeler, Anılar ve Umutlar

Feyza Cengiz Dündar'ın Mucizeler, Anılar ve Umutlar adlı kitabı, hayata ve anılara dair bir kesit sunuyor.

Öznel denemelerden oluşan eser, yazarın hayata bakışı ve küçük anlara yüklediği derin anlamları içeriyor. Bu açıdan tüm okurlara hitap edebilecek bir kitap olma özelliği taşıyan Mucizeler, Anılar ve Umutlar, biraz sakinleşip inceliklerin tadına varılması gerektiğini söylüyor.

Mucizeler, Anılar ve Umutlar Feyza Cengiz Dündar'ın kaleme aldığı bir deneme eser. Yazar, kendi çevresinden yola çıkarak herkese hayatta mutlu olunabilecek anları işaret ediyor. Aslında sahip olunan çok fazla mutluluk olduğunu ve düşününce bu küçük mutluluklara ne kadar çok şükredilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Güneşi selamlayabilmek

Sabahları doğan Güneş'i selamlayabilmek, pencerenin önündeki ağacın dans edişini izleyebilmek, bir dostla sıcak bir muhabbet edebilmek gibi hayattan alınacak küçük ama yoğun zevkler olduğunu okurlara sade bir dil ile anlatıyor.





Kitaptan...

"Anladım ki an’ı yaşamak, insana yeni farkındalık denizleri su­nuyormuş. Kendinle baş başa kalmak, sadece anın içinde bulun­mak insanın zihnine yavaş yavaş yeni ufuklar açarmış. Anladım ki kimsenin sözüne aldırış etmeden yaşanmalıymış bu hayat. Gün gelecek bu dünyada ne sen olacaksın ne de sevdiklerin. Bu can hâlâ bu tendeyken bütün kavgaları, anlaşmazlıkları bir ke­nara bırakmalıymışız çünkü yarın belki de çok geç olabilirmiş. Ve anladım ki kuşların bile kaderleriyle uçtuğu bu hayatta her şey kader, kısmet ve çokça nasipmiş. Anladım her nasip, vaktine esirmiş!"