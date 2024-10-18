Hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Fuat Keyman'ın yazdığı kitaplardan öne çıkanlar

Özel Haber

Son dakika haberine göre; Türkiye akademi dünyası önemli bir ismini kaybetti. Televizyonların tanıdık simalarından, akademisyen Prof. Dr. Fuat Keyman, yaşamını yitirdi.

Keyman, üniversitedeki görevlerinin yanında ulusal TV kanallarında birçok programda konuk olarak özellikle uluslararası konularda yorumculuk yapmasıyla tanınıyordu.

Keyman'ın ölüm haberinden sonra son görev yeri Sabancı Üniversitesi'nden bir açıklama yayınlandı.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Kendisine Allah'tan rahmet; tüm yakınları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz."

KALEME ALDIĞI KİTAPLAR

Fuat Keyman, akademi yaşamında önemli kitaplar da yazdı; birkaçını sunuyoruz.

GELECEK SİYASETİ- KÜRESELLEŞME DEVLET DEMOKRASİ VE KİMLİK

Sayfa: 128

Bu kitap küreselleşmenin, dev­letin, kentlerin, kolektif kimliklerin ve yaşadığımız dünyanın geleceğine bakıyor. Sosyal bilimin sadece bugünü açıklamak değil, aynı zamanda geleceğe doğru hayal gücünü harekete geçiren bir işleve sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

SEKİZ KENTİN HİKAYESİ

Sayfa: 312

31 Mart 2009 Yerel Seçimlerini ve Türkiye'yi analiz eden kitap.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

Sayfa: 292

Bu kitabın amacı uluslararası ilişkiler üzerine farklı eleştirel söylemlerin diyalojik etkileşimi üzerine kurulan, genişletilmiş eleştirel kuram anlayışını birinci düzeyde kuramlaştırma olarak işleyebileceği argümanını geliştirmektir. Kitapta sadece uluslararası ilişkiler alanındaki özcü, rasyonalist ve kurucu düşünce geleneğinin epistemolojik ve felsefi bir eleştirisini değil, aynı zamanda uluslararası sistemin kapsamlı ve ikna edici bir izahını da bulacaksınız.

TÜRKİYE VE RADİKAL DEMOKRASİ

Sayfa: 210

Günümüzün sorunları sistemsel nitelikleri içinde uzun dönemli çözümler talep eden ve siyasal mekanın yeniden örgütlenmesini gerekli kılan sorunlar. Fakat, ne devletçi siyasal söylem ne de değişen toplumu temsil edemeyen parlamenter sistem bu sorunlara yanıt verecek bir nitelik gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN İYİ YÖNETİMİ

Sayfa: 320

Fuat Keyman’ın 2002-2004 yılları arasındaki dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği ve yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye adlı eserinden sonra, yazarın Türkiye’nin İyi Yönetimi adlı bu kitabı da Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu dönemi çeşitli boyutlarıyla fakat belirli bir bütünlük sergileyerek inceleyen ve 2004’ten bugüne kadar yazılmış yazılarının derlenmesiyle ortaya çıktı.

KATILIMCI DEMOKRASİ KAMUSAL ALAN VE YEREL YÖNETİM

Yerel yönetim ve yönetim biçimlerine dair çalışma.

Sayfa: 250