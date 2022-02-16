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- Hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kitapları
Hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kitapları
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Haydar Dümen'in kaleme aldığı kitapları sizler için hazırladık.
- Özel İçerik
- 16.02.2022 - 11:59
Koronavirüsten dolayı hayata veda eden Prof Dr. Haydar Dümen, cinsel sağlık yazılarıyla bir döneme davga vurdu.
Hergün köşesinde okurlardan gelen cinsel soruları yanıtlayan Dümen, kendine has dili ve tarzıyla da çoğu zaman gülümsetti.
Ünlü yazarın yazdığı kitaplara göz atalım...
Cinsel Sorunlarımız
Nazik Adında Bir Kadın
Merhaba Yurtdaş (Haydar Dümen'den İmzalı İthaflı 1976 Birinci Baskı)
Best Of Haydar Dümen: Gülerek Öğrenelim
Sağlıklı Beslenme
Evlilik
Ölümle Yüzleşme (Künye Sayfası Yok, İmzalı)
Cinsel Yaşam
Otuz Günde Oldu Bitti
Soğumayan Ölüler
Kendine İyi Bak
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