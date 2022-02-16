Hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kitapları

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Haydar Dümen'in kaleme aldığı kitapları sizler için hazırladık.

Koronavirüsten dolayı hayata veda eden Prof Dr. Haydar Dümen, cinsel sağlık yazılarıyla bir döneme davga vurdu.

Hergün köşesinde okurlardan gelen cinsel soruları yanıtlayan Dümen, kendine has dili ve tarzıyla da çoğu zaman gülümsetti.

Ünlü yazarın yazdığı kitaplara göz atalım...

Cinsel Sorunlarımız

Nazik Adında Bir Kadın

Merhaba Yurtdaş (Haydar Dümen'den İmzalı İthaflı 1976 Birinci Baskı)

Best Of Haydar Dümen: Gülerek Öğrenelim

Sağlıklı Beslenme

Evlilik

Ölümle Yüzleşme (Künye Sayfası Yok, İmzalı)

Cinsel Yaşam

Otuz Günde Oldu Bitti

Soğumayan Ölüler

Kendine İyi Bak

ÇAPKINLIK GENİ AFET Mİ ? NİMET Mİ?