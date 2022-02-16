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    Hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kitapları

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Haydar Dümen'in kaleme aldığı kitapları sizler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 16.02.2022 - 11:59
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    Hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kitapları

    Koronavirüsten dolayı hayata veda eden Prof Dr. Haydar Dümen, cinsel sağlık yazılarıyla bir döneme davga vurdu.

    Hergün köşesinde okurlardan gelen cinsel soruları yanıtlayan Dümen, kendine has dili ve tarzıyla da çoğu zaman gülümsetti.

    Ünlü yazarın yazdığı kitaplara göz atalım...

    Cinsel Sorunlarımız

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #1

    Nazik Adında Bir Kadın

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #2

    Merhaba Yurtdaş (Haydar Dümen'den İmzalı İthaflı 1976 Birinci Baskı)

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #3

    Best Of Haydar Dümen: Gülerek Öğrenelim

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #4

    Sağlıklı Beslenme

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #5

    Evlilik

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #6

    Ölümle Yüzleşme (Künye Sayfası Yok, İmzalı)

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #7

    Cinsel Yaşam

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #8

    Otuz Günde Oldu Bitti

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #9

    Soğumayan Ölüler

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #10

    Kendine İyi Bak

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #11

    ÇAPKINLIK GENİ AFET Mİ ? NİMET Mİ?

    Hayatını kaybeden Haydar Dümen in kitapları #12


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