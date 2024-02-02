Hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı'nın kaleme aldığı kitaplar

Yazar ve eğitimci Alev Alatlı, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Alatlı'yla ilgili kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk edebiyatının ve düşünce hayatının önemli entelektüellerinden olan Alev Alatlı, hayatı boyunca yazdı, üretti. Yazdığı her kitap okurlar tarafından beğeniyle okundu. Derin bilgi birikimini yazdığı kitaplarla gösteren Alev Alatlı, ebediyete intikal etti.
Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.
Yazarın yazdığı kitaplardan bazı seçmeler...
Hafazanallah
Alev Alatlı'nın yazdığı son eser.
Sayfa: 304
Dünya Nöbeti
Kendi hükümetleri ile yabancı bir güçmüşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri… İnsan hayatının gündelik gereksinimlerinin ötesinde, daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanıyor olması… Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi…
Sayfa: 505
Hollywood'u Kapattığım Gün
Alev Alatlı'nın Amerikan sinemasına dair kitabı.
Sayfa: 400
İşkenceci
Alev Alatlı'nın ikinci romanı İşkenceci, 1980'lerin sonunda ilk yayımlandığı günden bugüne gücünden bir şey kaybetmiyor. Kitapta konu edilen insanlık hallerinin donukluğundan almıyor bu gücünü İşkenceci, bakışın sarihliğinden ve açıklığından, gözlemin pürüzsüzlüğünden ve apaçıklığından alıyor.
Sayfa: 300
Eylül 1998
1999’da yayınlanan küçük bir nesir-nazım denemesi ...
Sayfa: 250
Kadere Karşı Koy A.Ş.
Kadere Karşı Koy A.Ş., bilgi ile yaratıcılığın muhteşem dansı. Zihnimizin ücra köşelerine saklayarak, yalnızca kendimize italikleyebildiğimiz şüphelerimizin kayıtsız şartsız dürüstlükten alınan güçle, cesaretli bir dışa vurumu.
Sayfa: 200
Funda'nın Mutfak Rehberi
Bu kitap, başta kendi Funda'm olmak üzere, elleriı muhtelif çantaları, narin omuzlarını kanırtan laptopları, sabah yedi, akşam en az yedi koşuştuğu kariyer sahibi genç annelerin hayatlarını kolaylaştırmak için yazıldı.
Sayfa: 270
Fesüphanallah; Nasihatname 1
Önümüzdeki yılları bir elimiz yağda, bir elimiz balda geçiştiremeyecekmişiz gibi duruyormuş. Olsun.
Sayfa: 320
Valla, Kurda Yedirdin Beni
Or'da Kimse Var mı? dörtlüsünün üçüncü kitabı Valla Kurda Yedirdin Bern'de Türk solunun ve Kürt sorununun resmi çiziliyor.
Suç Ortağı Hollywood Kaan'ın Kitabı
Alev Alatlı kitabını şöyle anlatıyor; "Birkaç romanıma talip Hollywood senaristinin imla bilmediğini hatta yazdığı metnin imlasını benim düzeltmek zorunda kaldığımı hayretler içinde gördüğümde Hollywood’u oluşturan insan unsurunun liyakatini incelemeye koyulmuştum."
Sayfa: 440
Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! Gogol'ün İzinde - 3. Kitap
Alev Alatlı'nın, kuzey komşularımızın edebiyat çevrelerinde Rusya'nın Viva la Muerte'si olarak ünlenen Gogol'ün İzinde dörtlüsünün ilk iki kitabı.
Sayfa: 418
Hadi Baştan Alalım
Alev Alatlı'dan düşünme sanatı üzerine...
Sayfa: 168
Kelebek Etkisi Söyleşileri II
Olayları, olguları, fikirleri sadece günümüzdeki görünümleriyle değil arka planı ile kavramayı öne çıkaran Kelebek Etkisi Söyleşileri II, çok yönlü düşüncenin güncesi niteliğinde…
Sayfa: 336
O.K Musti Türkiye Tamamdır
Ülkücüler, devrimciler, sosyal demokratlar, ümmetçiler, Türkler, Kürtler! Kaynayan ve kanayan bir Türkiye'de herkesle teğet geçen ama çakışmayan Günay Rodoplu'nun serüveni O.K. Musti Türkiye Tamamdır'la tamamlanıyor.
Sayfa: 386
Aydınlanma değil, merhamet
Alev Alatlı'dan Rusya üzerine tezler...
Sayfa: 502
Kâbus
20. yüzyılın acılarla dolu yaşamında yer almış her Türk aydının muhakkak okunması gereken görkemli bir yapıt.
Sayfa: 700
Yaseminler Tüyer Mi, Hâlâ
Yazarın basılan ilk romanı...
Sayfa: 225
Rüya / Schrödinger'in Kedisi 2
Türkiye'ye dair bir kitap...
Sayfa: 455
Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor
"Ben böyle düşünüyorum!” demekle olmuyor. Yıllar var ki, “münazara” sözcüğü dilden düştü. “Safsata” sözcüğü ise her nedense yobazlıkla özdeşleştirildi, batıl inanç anlamında kullanılır oldu. Oysa akıl yürütme yetisinin hatalı kullanımı anlamına gelir, bir yöntem sorunundan ibarettir, safsata. Dinle, imanla, inançla ilgisi yoktur. Başta Türkçenin kötü kullanımı olmak üzere, eksik bilgi, önyargı, duygusallık, acelecilik, özensizlik, aşırı genelleme, duygu sömürüsü gibi nedenlerden kaynaklanır.
Sayfa: 190
Beyaz Türkler Küstüler
Alev Alatlı'dan beyaz Türkler üzerine tezler...
Sayfa: 460
Aydın Despotizmi
Yazarın aydınlar üzerine düşüncelerini içeren kitap.
Sayfa: 70
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış