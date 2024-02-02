Hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı'nın kaleme aldığı kitaplar Yazar Alev Alatlı aramızdan ayrıldı. Ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Alev Alatlı pek çok önemli çalışmalara imza attı. Edebiyatımızın ve fikir hayatımızın ender simalarından olan Alev Alatlı, birçok kitap yazdı. Meraklı okurlara yazarın kitaplarından bir seçki sunuyoruz.

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Yazar ve eğitimci Alev Alatlı, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Alatlı'yla ilgili kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk edebiyatının ve düşünce hayatının önemli entelektüellerinden olan Alev Alatlı, hayatı boyunca yazdı, üretti. Yazdığı her kitap okurlar tarafından beğeniyle okundu. Derin bilgi birikimini yazdığı kitaplarla gösteren Alev Alatlı, ebediyete intikal etti.

Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yazarın yazdığı kitaplardan bazı seçmeler...

Hafazanallah

Alev Alatlı'nın yazdığı son eser.

Sayfa: 304

Dünya Nöbeti

Kendi hükümetleri ile yabancı bir güçmüşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri… İnsan hayatının gündelik gereksinimlerinin ötesinde, daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanıyor olması… Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi…

Sayfa: 505

Hollywood'u Kapattığım Gün

Alev Alatlı'nın Amerikan sinemasına dair kitabı.

Sayfa: 400

İşkenceci

Alev Alatlı'nın ikinci romanı İşkenceci, 1980'lerin sonunda ilk yayımlandığı günden bugüne gücünden bir şey kaybetmiyor. Kitapta konu edilen insanlık hallerinin donukluğundan almıyor bu gücünü İşkenceci, bakışın sarihliğinden ve açıklığından, gözlemin pürüzsüzlüğünden ve apaçıklığından alıyor.

Sayfa: 300

Eylül 1998

1999’da yayınlanan küçük bir nesir-nazım denemesi ...

Sayfa: 250

Kadere Karşı Koy A.Ş.

Kadere Karşı Koy A.Ş., bilgi ile yaratıcılığın muhteşem dansı. Zihnimizin ücra köşelerine saklayarak, yalnızca kendimize italikleyebildiğimiz şüphelerimizin kayıtsız şartsız dürüstlükten alınan güçle, cesaretli bir dışa vurumu.

Sayfa: 200

Funda'nın Mutfak Rehberi

Bu kitap, başta kendi Funda'm olmak üzere, elleriı muhtelif çantaları, narin omuzlarını kanırtan laptopları, sabah yedi, akşam en az yedi koşuştuğu kariyer sahibi genç annelerin hayatlarını kolaylaştırmak için yazıldı.

Sayfa: 270

Fesüphanallah; Nasihatname 1

Önümüzdeki yılları bir elimiz yağda, bir elimiz balda geçiştiremeyecekmişiz gibi duruyormuş. Olsun.

Sayfa: 320

Valla, Kurda Yedirdin Beni

Or'da Kimse Var mı? dörtlüsünün üçüncü kitabı Valla Kurda Yedirdin Bern'de Türk solunun ve Kürt sorununun resmi çiziliyor.

Suç Ortağı Hollywood Kaan'ın Kitabı

Alev Alatlı kitabını şöyle anlatıyor; "Birkaç romanıma talip Hollywood senaristinin imla bilmediğini hatta yazdığı metnin imlasını benim düzeltmek zorunda kaldığımı hayretler içinde gördüğümde Hollywood’u oluşturan insan unsurunun liyakatini incelemeye koyulmuştum."

Sayfa: 440

Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! Gogol'ün İzinde - 3. Kitap

Alev Alatlı'nın, kuzey komşularımızın edebiyat çevrelerinde Rusya'nın Viva la Muerte'si olarak ünlenen Gogol'ün İzinde dörtlüsünün ilk iki kitabı.

Sayfa: 418

Hadi Baştan Alalım

Alev Alatlı'dan düşünme sanatı üzerine...

Sayfa: 168

Kelebek Etkisi Söyleşileri II

Olayları, olguları, fikirleri sadece günümüzdeki görünümleriyle değil arka planı ile kavramayı öne çıkaran Kelebek Etkisi Söyleşileri II, çok yönlü düşüncenin güncesi niteliğinde…

Sayfa: 336

O.K Musti Türkiye Tamamdır

Ülkücüler, devrimciler, sosyal demokratlar, ümmetçiler, Türkler, Kürtler! Kaynayan ve kanayan bir Türkiye'de herkesle teğet geçen ama çakışmayan Günay Rodoplu'nun serüveni O.K. Musti Türkiye Tamamdır'la tamamlanıyor.

Sayfa: 386

Aydınlanma değil, merhamet

Alev Alatlı'dan Rusya üzerine tezler...

Sayfa: 502

Kâbus

20. yüzyılın acılarla dolu yaşamında yer almış her Türk aydının muhakkak okunması gereken görkemli bir yapıt.

Sayfa: 700

Yaseminler Tüyer Mi, Hâlâ

Yazarın basılan ilk romanı...

Sayfa: 225

Rüya / Schrödinger'in Kedisi 2

Türkiye'ye dair bir kitap...

Sayfa: 455

Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor

"Ben böyle düşünüyorum!” demekle olmuyor. Yıllar var ki, “münazara” sözcüğü dilden düştü. “Safsata” sözcüğü ise her nedense yobazlıkla özdeşleştirildi, batıl inanç anlamında kullanılır oldu. Oysa akıl yürütme yetisinin hatalı kullanımı anlamına gelir, bir yöntem sorunundan ibarettir, safsata. Dinle, imanla, inançla ilgisi yoktur. Başta Türkçenin kötü kullanımı olmak üzere, eksik bilgi, önyargı, duygusallık, acelecilik, özensizlik, aşırı genelleme, duygu sömürüsü gibi nedenlerden kaynaklanır.

Sayfa: 190

Beyaz Türkler Küstüler

Alev Alatlı'dan beyaz Türkler üzerine tezler...

Sayfa: 460

Aydın Despotizmi

Yazarın aydınlar üzerine düşüncelerini içeren kitap.

Sayfa: 70

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com