Hayatta mucizeler yaratmak ve Bırak Sihir Dokunsun Hayatına kitabı Kişisel gelişim alanında terapi, danışmanlık gibi alanlara sunduğu pek çok içerik, teknik ve bilgilerle gücünü tüm dünyada sürdürmeye devam eden oldukça güçlü içeriği ile bu kitap ömür boyu elinizin altında bir başucu kitabı olarak hizmetinize sunuldu.

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Gerçek potansiyelinizi açığa çıkarmak, hayatınızı dönüştürmek için teorilerinin ve tekniklerinin basit ama ilgi çekici bir şekilde açıklandığı bu kitapta, sizi geride tutan sorunların üstesinden gelecek teori ve araçları bulacak, fobileriniz, depresyon, istemediğiniz alışkanlıklarınız, stres, anksiyete veya öğrenme bozukluklarınızı iyileştirme yollarını keşfedeceksiniz.

Bu kazanımın ardından da davranışların stratejisini ve yeniden çerçeveleme tekniğini uygulayarak sigarayı bırakma, obezite, takıntılar, erteleme alışkanlığı gibi olumsuz davranışlarınızı değiştirebilecek, özgüven kazanma, sınav başarısını artırma, topluluk önünde konuşma cesareti kazanma gibi pozitif davranışlar ve alışkanlıklar geliştirebileceksiniz.

Son olarak, NLP’nin eşsiz motivasyon ve stratejik hedef belirleme tekniklerini kullanarak iş hayatında, takımların performansını artıracak, liderlik ve yönetim becerilerinizi güçlendirecek, kurumsal ve bireysel hedeflerinize kolayca ulaşacaksınız.

Okur ve yazarın cevap aradığı sorular

Yazar, bu kitapta, kişisel keşif yolculuğu olarak adlandırdığı NLP gelişim ve öğrenme sürecine yardımcı olabilmek için okura rehberlik edecek pek çok aktivite ve alıştırmalara yer verirken; Başarı formülü nasıl oluşturulur?

Daha özgüvenli bir sunumcu ve iletişimci olmaya yönelik ipuçları nelerdir? Geçmişin blokajlarından nasıl özgürleşip hayallerimizi gerçekleştirebiliriz? gibi sorulara da okurla birlikte cevap arıyor.

Sayfa: 552

Mucizeler yaratmak

Gülay Pala Kışlak, “Yolculuğumun başlangıcında kariyerimi değiştireceğimi ve NLP’yi tam zamanlı olarak kullanacağımı, asla hayal etmezdim.” diyor ve ekliyor “Benim hayatımda olduğu gibi başkalarının da iş ve özel hayatlarında başarılı olmaları, yaşamak istedikleri hayatı ve olmak istedikleri ‘’Kendini’’ yaratabilmeleri, NLP’nin sihirli değneğinin daha çok insanın hayatına dokunması ve mucizeler yaratması için bu kitabı yazmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.’’

İnsanları etkileme sanatı

Potansiyelinizi hareket geçirecek motivasyonu anlamanıza, değerlerinizi ve inançlarınızı keşfetmenize yardımcı olduğunun altını çizen Kışlak, aynı zamanda nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi, günlük yaşamı nasıl anlamlandırdığınızı ve herkesin farklı düşünme ve algılama biçimleri olduğunu, bu farklılıkların gerek iş hayatında takımlar arasındaki farklılıkları anlama ve uyum kurmada, gerekse özel hayatınızdaki ilişkilerinizi yönetmede, iletişiminizi biçimlendirmede, insanları etkileme ve istediğiniz sonuçlara ulaşmada nasıl etkili olduğunu anlamanızı sağlayacağına da dikkat çekiyor.

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