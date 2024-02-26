Her şeyin bittiği bir ayrılış sonrası yeniden dirilişin romanı: Kendine Akan Nehir Tüm hayatını geride bırakan bir kadının zorluk ve sıkıntı ile örülü mücadelesi, ona rehberlik eden Kur'an-ı Kerim ayetleri, Marifetname ve Mesnevi’nin ışığı, teslimiyet ve ölümün kabulü ile yorumlanıyor ve bambaşka açılımlar sunuyor okura.

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Yazar Zuhal Doğan’ın kaleme aldığı Kendine Akan Nehir, her şeyin bittiği bir ayrılış sonrası yeniden dirilişin romanı.

Tüm hayatını geride bırakan bir kadının zorluk ve sıkıntı ile örülü mücadelesi, ona rehberlik eden Kur'an-ı Kerim ayetleri, Marifetname ve Mesnevi’nin ışığı, teslimiyet ve ölümün kabulü ile yorumlanıyor ve bambaşka açılımlar sunuyor okura.

Ayetler, hadisler ve kıssalar ve hikayelerle zenginleştirilmiş bu kitap, yaşama farklı bir açıdan bakmayı öğütlüyor.

Herkesin kişisel tarihinde bir hicret hikâyesi vardır. Kahramanın sonsuz yolculuğundan Campbell buna evden ayrılış der. Bazen Mekke’yi terk ediştir bu, bazen Mısır’dan çöllere uzanan çileli bir yoldur, bazen Hacer’in Yesrib’idir. Bazen de eşten, evden, şehirden ayrılmayla başlayan çetin bir yolculuktur.

Ölmek ve var olmak

Miladı hicret olan bu yolculukta; terk edişle birlikte bitti, son denen yerde, küllerinden doğup kendini yeniden var etmenin hikâyesini okuyacaksınız. Zaman bir döngüdür, bitiş noktası da başlangıç. Hayat döngüsünde bitişlerin başlangıçlara nasıl evrildiğini anlatan bu romanda, ölmenin kabul edildiği noktada olmanın sevincini göreceksiniz.

Sayfa: 132

Yazar hakkında...

22 Ağustos 1979 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Burhaniye’de, liseyi Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nde okudu.

ODTÜ Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’ne devam etti. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Yeditepe Üniversite Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde yaptı.

Aynı üniversitede Mesleki Yazarlık dersi verdi. Varlık Dergisi’nde başlayan yayıncılık hayatına Eşik Cini, Yasak Meyve dergilerinde ve çeşitli yayınevlerinde editör olarak devam etti.

Editörlük ve yazar koçluğu

Çeşitli dergi ve gazetelerin kitap eklerinde kitap inceleme ve eleştiri yazıları yayınlandı. Bir süredir Adapazarı’nda yaşamakta, editörlük ve yazar koçluğu yapmakta, çocuklar ve yetişkinler için Yaratıcı Yazarlık dersleri vermekte, okumaya ve yazmaya devam etmektedir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com