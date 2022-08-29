Huzur Sokağı romanın yazarı Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıldönümü

Birleşen Yollar ve Huzur Sokağı romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de hayata gözlerini açan Şule Yüksel Şenler, 1960'lı yıllarda yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Şule Yüksel Şenler'in üçüncü ölüm yıldönümü. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz...

Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırakan Şenel, bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu adımı, Şule Yüksel Şenler'e kendi başörtüsü modelini ortaya çıkarmasına neden oldu.

21 yaşında gazetecilik yapmaya başlayan Şule Yüksel Şenler, 1965 yılında tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında birçok dava açıldı.

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslar sık sık tartışmalara neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bu konferanslar, Türkiye'nin ilk başörtüsü eylemleri olarak tarihe not düşüldü.

Onu taklit eden genç kızlar, aynı şekilde başlarını örterek şulebaş modelini ortaya çıkardı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi.

Aslen Kıbrıslı olan ailesiyle Kayseri'den İstanbul'a göç eden Şenler, ortaokuldan ayrılarak Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Terzide çıraklık yapması, sonraki yıllarda modern başörtüsü modeliyle gençlere örnek olacak yazarın moda anlayışının şekillenmesine vesile oldu.

Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı tanıştırdı

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı. Şenler, 1971 yılında da hapis hayatı yaşadı.

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Huzur Sokağı

Huzur Sokağı, satış rekorları kırmış, her yaştan ve her kesimden insanımızın soluk almadan okuduğu, elden ele dolaşıp, adeta kapışılan bir eser olarak haklı şöhret kazanmıştır.

Birleşen yollar adıyla film yapılan Huzur Sokağı bu filmle de halkımızın büyük ilgi ve teveccühünü kazanmıştır.

Hasretiyle kavrulduğumuz huzurlu bir cemiyetin, bir çok ana hatlarıyla küçük bir sokakta sembolleşmiş şeklidir Huzur Sokağı. Huzur Sokağı, özlenilen huzur için.

Ergül Tosun

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