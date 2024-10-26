İlber Ortaylı'dan gençlere: Günlerinizi sahilde kafelerde geçirmeyin

İHA

"İnsan Olmak” temasıyla 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’nın açılış konferansında Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı Antalyalılarla buluştu. Ortaylı, kendisini dinlemeye gelen gençlere, "Kendinizi yetiştirin; okuyun, müze gezin, dil öğrenin. Türkiye’yi gezin ve dünyayı tanıyın. Günlerinizi sahildeki kafelerde geçirmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Bu yıl 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Açılış sonrası ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konferans verdi.

Ortaylı, "Kitap fuarında olmaktan çok mutluyum. Kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum ama her geldiğimde çok memnun oluyorum" dedi.

Ortaylı gençlere hitaben şöyle konuştu;

"ZAMANINIZI KAFELERDE HARCAMAYIN"

"Öğrencilere vereceğim tavsiye şudur; kendinizi yetiştirin okuyun, müze gezin, dil öğrenin, Türkiye’yi gezin ve dünyayı tanıyın. Günlerinizi sahildeki kafelerde geçirmeyin. Antalya bu konuda şanslı, yürüyerek bile ulaşılabilir yerdeler. Ayda bir bile müze gezseniz yeter. 25 yaşından sonra yeni şeyler öğrenmek zor oluyor. Antalya’da muhteşem bir Selçuklu ve Roma mirası var. Anadolu’nun her yerinde bunlar yok. "

Ünlü tarihçi şöyle devam etti;

"YENİ DİLLER ÖĞRENİN"