İletişim trendlerine dair bir kitap Alanında etkisi kuvvetli iki kadın girişimci Çiğdem Öztabak ve Belen Bakar’ın hazırladığı Resimli Pazarlama Kitabı, girişimciler ile pazarlama alanında marka ve ajans çalışanlarıyla empatiyi korurken, günlük konuşma dilinde iletişim kuruyor.

Haber Merkezi

İletişim trendlerine dair ipuçları, erken aşama girişimciler için pazarlama stratejileri, yakın gelecekten ilginç iletişim önerileri ve sosyal medyada var olma ipuçları Resimli Pazarlama Kitabı’nın ana temasını oluşturuyor.

Yazarlarının kitapla ilgili ilginç bir vaadi var: “Bu kitapta, bu ilham verici gücün iletişimdeki yansımalarını soyut söylemlerle değil, örneklerle keşfedeceğiz, söz veriyoruz.”

BİRÇOK PRATİK BİLGİYİ SUNAN KİTAP

Resimli Pazarlama Kitabı’nda işlerinizi kolaylaştıracak önerilerden Tik-tok ipuçlarına, Meme (Caps) pazarlamasından iletişim trendlerine, girişimcilerin gündemlerinden yapay zekâ ile çalışırken orijinalliğinizi korumanın formülüne kadar birçok pratik bilgiyi eğlenceli bir tasarım eşliğinde okuyacaksınız.

Amorf Kitap etiketiyle, yazarlarından tasarımcısına kadın girişimcilerin aklından çıkan, ilham verirken sizi gülümsetmeyi de isteyen Resimli Pazarlama Kitabı yeni iş modellerinin, içeriği tüketme biçimimize yönelik renkli tasarımıyla da farklılaşıyor.

GÜNÜMÜZDE PAZARLAMA DÜNYASI

Günümüz pazarlama dünyasının temel noktalarından biri içerik üretimi. Yeni dünyada hikâyesini en iyi anlatan kazanıyor. Kitabın proje yürütücüsü Çiğdem Öztabak ve Belen Bakar da kurumsal ve dijital içerik üretme alanında etkin isimler olarak bu kanıyı kitabın rengârenk ve sıra dışı tasarımının içinde iyi bir içerik üretimi için gerekli olan doyurucu tüyolarla besleyerek alanlarına hizmet ediyorlar.

Bu yaklaşım pazarlama dünyasının her gün yenilenen ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış görsel hikâye anlatıcılığı olarak da görülebilir.

GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI

Resimli Pazarlama Kitabı'nın yazarları aynı zamanda iki kadın girişimci. Kitap erken aşama girişimcilere çıktıkları heyecanlı yolda rehber olurken, engebeli yollarında zorlandıkları anlara da empatik tavsiyelerle eşlik ediyor. Kitap girişimcilikle ilgili heyecan verici öngörüler sunmasının yanı sıra bir erken girişimcinin yol haritası da olmaya hazır.