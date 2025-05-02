İlginç proje heyecanlandırdı; Agatha Christie yazma kursu verecek

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Polisiye edebiyat denilince akla gelen ilk yazarlardan olan Agatha Christie, yapay zeka sayesinde yazar adaylarına kurs verecek. Bu ilginç proje sayesinden pek çok kimsenin projeden faydalanacağı ifade dildi.

Ses için Christie’nin ve oyuncu Vivien Keene’in sesleri bir araya getirildi. Bu proje ile ilgili olarak yetkililer, şöyle diyor:

"EŞSİZ FIRSAT SUNACAK"

"Dünyada bir ilk olarak, tüm zamanların en çok satan romancısı Agatha Christie, gelecek vadeden yazarlara, yazılarının ardındaki sırları kendi sözleriyle öğrenmeleri için eşsiz bir fırsat sunacak. Christie uzmanlarından oluşan ekip tarafından restore edilmiş arşiv röportajlarını, özel mektupları ve yazıları kullanan bu öncü kurs, Christie’nin kendi sesini ve içgörülerini yeniden yapılandırarak gerilim sanatı, olay örgüsü ve unutulmaz karakterler konusunda rehberlik edecek.”

YAZAR HAKKINDA

İngiliz yazar, popüler edebiyatın en önemli isimlerinden biridir. Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Ancak asıl ününü, yazdığı 80 dedektif romanına ve West End tiyatrolarında başarıyla sahnelenen oyunlarına borçludur.

Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi.

Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris’e yollandıysa da kısa sürede bundan vazgeçti. Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu.

1914’te Arvhibald Christie adlı bir doktorla evlendi ve yeniden Fransa’ya gitti. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan The Mysterous Affair at Styles’ı (Styles’daki Esrarengiz Olay) yazdı.

Kitap, çeşitli yayınevlerince geri çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Styles, Agatha Christie’nin ilk Hercule Poirot’lu romanıdır.

KİTAPLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie’nin edebi kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti.

On Küçük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Agatha Christie, İngiliz töre romanı geleneğinde yazdığı polis romanları ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi olmuştur. 12 Ocak 1976 tarihinde vefat etti.