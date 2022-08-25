İlk kez yayınlanan belgeler ve fotoğraflarla hazırlanan kapsamlı tarih okuması: 6-7 Eylül Olayları

İlk kez yayınlanan belgeler ve fotoğraflarla hazırlanan kapsamlı tarih okuması: 6-7 Eylül Olayları

6-7 Eylül 1955 Olayları kitabı, tarihimizin bu en acı verici olaylarından birini ilk kez yayınlanacak belgeler ve fotoğraflarla derinlemesine ele alıyor.

Kıbrıs Meselesi, 1950’lerin ortasında gündemi meşgul eden en önemli maddeydi. Türk-Yunan ilişkilerini geren bu mesele Türk kamuoyu tarafından sahiplenilmiş, hükûmeti de dikkatli bir tutum takınmaya itmişti. 6-7 Eylül 1955 Olayları ve yaşanan trajedi, ilişkileri bambaşka bir noktaya taşımıştı.

Demokrat Parti Hükümetleri 1955 sonrasında olayların sancılarını çekmiş, Türkiye’nin uluslararası arenada bozulan imajını düzeltme mücadelesi de hep sürmüştü. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Yassıada mahkemelerinde 6-7 Eylül Olayları ciddi bir gündem teşkil etmişti.

1950’lerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri geren, milliyetçi duyguları kabartan vetahammül sınırlarını zorlayan pek çok yurt içi ve yurt dışı gelişmeden sonra Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberi 6-7 Eylül Olayları’nın pimini çekti.

6-7 Eylül Olayı'na başka bir bakış

Peki Türk milletinin 2 bin yıldır ayakta tuttuğu çok kültürlü devlet geleneğinin bu kadar yara aldığı 6-7 Eylül Olayları salt psikolojik etkenlerle açıklanabilir mi?

Olaylar hükümetin tertibi miydi? Hükümetin sorumluluğu komünistlere yüklemesi ne kadar anlamlı? Olaylarda dış servis,popüler söylemle derin yapı bağlantısı var mı?

Arşivden çıkan belgeler

Elinizdeki eser, 6-7 Eylül Olayları'nın gerçekleştiği dönemde TBMM Başkan Vekili olan Mahmut Goloğlu’nun özel arşivinden kuvvetle besleniyor.

Mevcut çalışmalarda kullanılmayan arşiv belgelerini ve gazete koleksiyonlarını zengin bir kaynakçayla sentezleyen kitap, dönemin detaylı bir portresini çiziyor.

Olaylara ışık tutan kitap

Çağdaş Türkiye tarihine duygusal ya da milliyetçi refleksten uzak, Türk devlet geleneğine herhangi bir saldırıda bulunmadan, bugüne kadar kullanılmamış belgeleri ortaya çıkarıp mevcut literatürle sentezleyerek sunan 6-7 Eylül Olayları, devlet itibarını hayli zedeleyen olaylara bütün yönleriyle ışık tutuyor.