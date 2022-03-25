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    İngiliz yazar John Wyndham'dan Likenlerin Sırrı

    Klasik bilimkurgunun öncülerinden John Wyndham'ın yeni bir dünya düzeni müjdelediği Likenlerin Sırrı adlı romanı, çığır açıcı bir projenin pimini çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 10:56
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    İngiliz yazar John Wyndham'dan Likenlerin Sırrı

    Kaderi yeniden tayin etmeye yarayacak bilgeliğin ardında yatan sırları açığa çıkaran kitap, iki ya da üç katına ulaşacak bir yaşam süresini kadın-erkek ilişkileri nezdinde etraflıca irdeliyor.

    Heyecan verici kurgusunun satır aralarında 60'lı yıllar için son derece tuhaf, hatta alışılmadık derecede cesur sayılabilecek bir meseleyi, feminizmi odağına alan yazar; toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tektipleşen anlayışı ve hastalıklı zihniyeti de ustalıkla yansıtıyor.

    Biri kariyerinin başında öteki doruğunda olan Diana ve Francis'in yolları tesadüfen kesişir. Dünyayı değiştirecek bir çalışmaya doğru usulca yelken açan iki idealist biliminsanı, birlikte, ayrı ayrı ama yan yana, basit bir likenden yola çıkarak inanılmaz bir buluşa imza atarlar.

    İngiliz yazar John Wyndham dan Likenlerin Sırrı #1

    Sayfa: 232

    UYGAR BİR YAŞAM

    Zamanla her şey azıcık tuhaf ve hatta belki biraz da arapsaçına dönecek gibi görünse de çok daha uygar bir yaşam kapıdadır. Kadınların dünyası, çiçeklerle dolu uzun bir yaza yüz çevirmeyi başarmıştır nihayet. Fakat seneler sürecek yepyeni bir yaşam vaadi olanca cazibesiyle göz kırparken, kadın hakları ve kadınların yüzyıllara yayılmış ötekileştirilme geçmişi de yürek burkan bir gerçeklikle önlerinde serilmektedir...

    İngiliz yazar John Wyndham dan Likenlerin Sırrı #2

    UZUN BİR ÖMRÜN ARTILARI

    Uzun bir ömrün artılarını ve eksilerini kamusal düzen, iş dünyası, aile kurumu, sosyal çevre gibi farklı dinamikleri gözeterek masaya yatıran Likenlerin Sırrı, nihayetinde okurları her daim düşünmekten ve düşlemekten keyif alacakları bir soru ile baş başa bırakıyor: ''Yaşayacak iki ya da üç ömrünüz olsa, bunu hangi koşullarda nasıl geçirmek isterdiniz?''

    YAZAR HAKKINDA

    John Wyndham Parkes Lucas Benyon Harris, 1903'te İngiltere'de doğdu. 1930-39 yılları arasında farklı isimlerle, farklı türlerde hikâyeler yazdı. 1946'da ''mantıklı fantezi'' adını koyduğu farklı bir biçimi denemeye karar verdi.

    ESERLERİ SİNEMAYA UYARLANDI

    Krizalitler (The Crysalids), Triffidlerin Günü (The Day of the Triffids), Chocky, Midwich'in Guguk Kuşları (The Midwich Cuckoos), Kraken Uyanıyor (The Kraken Wakes), Likenlerin Sırrı (Trouble with Lichen), Zamanın Tohumları (The Seeds of Time), Harici Dürtü (The Outward Urge), O Kadının Âdetlerini Düşün ve Diğerleri (Consider Her Ways and Others) ve Ağ (Web), yapıtları arasındadır. Kitaplarıyla popüler kültürü de etkilemiş olan Wyndham'ın, Triffidlerin Günü ve Midwich'in Guguk Kuşları adlı kitapları sinemaya da uyarlanmıştır.


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