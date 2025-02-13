İngiltere'de Harry Potter serisinin ilk romanı çöpte bulundu; 21 bin sterline satıldı

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Tüm dünyada bugüne kadar satış rekorları kıran kitabın ilk baskısı servet kazandırdı. J.K.Rowling’in Harry Potter serisinin ilk romanı, Harry Potter ve Felsefe Taşı”nın ilk baskısı 21 sterline, Türk parası ile 939 bine satıldı.

Kitap yayınlandığında kısa sürede en çok satanlar listesine girdi. Öte yandan aynı isimle sinemaya da uyarlanan roman, beklenen ilgiyi sinemada da gördü. Harry Potter aynı başarıyı beyazperde de göstererek izleyici rekoru kırdı.

"HARİKA BİR SONUÇ"

Kitap, müzayede evi sahibi Daniel Pearce tarafından Brixham’da vefat eden bir kişinin eşyaları arasında bulundu. Kitabın çöpe atılmak üzere ayrılmış eşyalar arasında yer aldığını belirten Pearce, “Birinci baskı ve ciltli bir kitap için harika bir sonuç oldu” dedi.

YAZAR HAKKINDA...

J.K. Row ling bol ödüllü, satış rekorları kıran Harry Potter serisinin yazarıdır. Dünyanın her yerinde hayranları olan seri 500 milyondan fazla satmış, 80 dile çevrilmiş ve gişe rekorları kıran sekiz sinema filmine uyarlandı.

J.K. Rowling, yardım kurumları için Çağlar Boyu Quidditch ve Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Comic Relief ile Lumos yararına), Ozan Beedle’ın Hikâyeleri (Lumos yararına) kitaplarının yanı sıra, “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” kitabından esinlenen ve beş filmden oluşacak bir film seri-sinin ilk filminin senaryosunu yazdı.

ÇOCUK EDEBİYATINA BÜYÜK KATKI VERDİ

Ayrıca 2016’da yazar Jack Thorne ve yönetmen John Tiffany ile Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Birinci ve İkinci Bölüm adlı oyun üzerinde çalıştı. Londra’da West End’de sahnelenen oyun Nisan 2018 itibariyle Broadway’de gösterime girdi.

J.K. Rowling, çocuk edebiyatına katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı, Fransa Légion d’Honneur Nişanı ve Hans Christian Andersen Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül aldı.