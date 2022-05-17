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    İnsan beynine yolculuk kitabı: Beyin Daha Fazlasını İster

    George Washington Üniversitesi profesörü, psikiyatrist Dr. Daniel Z. Lieberman ve Michael E. Long’un birlikte kaleme aldığı Beyin Daha Fazlasını İster kitabıyla beynin yapısına yolculuk...
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 09:19
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    İnsan beynine yolculuk kitabı: Beyin Daha Fazlasını İster

    George Washington Üniversitesi profesörü, psikiyatrist Dr. Daniel Z. Lieberman ve Georgetown Üniversitesi öğretim görevlisi Michael E. Long’un birlikte kaleme aldığı Beyin Daha Fazlasını İster beyindeki tek bir kimyasalın, dopaminin, aşkı, cinselliği ve yaratıcılığı nasıl etkilediğini, insanın kaderini nasıl belirlediğini anlatıyor.

    Beyin Daha Fazlasını İster, neyi niçin yaptığımızı sorgularken davranışlarımızın ardındaki kimyayı görmemizi sağlıyor.

    Dopamin

    Beyin Daha Fazlasını İster okurlara, hayatları değiştirme potansiyeli olan bir bilgisunuyor. Kazananların neden hile yaptığını, dâhilerin neden daha sık akıl hastalığına yakalandığını, neden neredeyse tüm diyetlerin başarısız olduğunu ve nedenli berallerle muhafazakârların beyinlerinin farklı olduğunu içeren bir dizi olguyuaçıklayan bir bileşen var:

    Dopamin.

    İnsan beynine yolculuk kitabı: Beyin Daha Fazlasını İster #1

    Beyin ne ister

    Dopamin, daima daha fazlasını, daha fazla uyaranı ve daha fazla sürprizi isteyenarzunun kimyasalıdır. Bütün bunların peşindeyken onu ne duygu, ne korku ne deahlak durdurabilir.

    Dopamin her dürtümüzün; hırslı bir işinsanının başarı peşindekoşarken her şeyini feda etmesine ya da mutlu bir eşin yeni birinin yaşatacağıheyecan için her şeyi riske atmasına neden olan o küçük biyolojik etkinin kaynağıdır.


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