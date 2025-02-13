İnsan kaderinin kurbanı değil, seçimlerinin efendisidir, Aslı Perker’den yeni bir bakış açısı

Haber Merkezi

Ünlü yazar Irvin D. Yalom’un varoluşçu psikoterapi anlayışına odaklanan bu eser, ünlü psikiyatrın insan ruhuna dair derin analizlerini ve özgürlük, seçimler ve sorumluluk üzerine geliştirdiği felsefi düşünceleri ele alıyor.

Bibliyoterapi podcastiyle binlerce kişiye şifa olan Aslı Perker varoluşçu terapi, özgür irade, bireysel sorumluluk ve anlam arayışı gibi konulara ışık tutuyor ve Yalom’un insan psikolojisi ve terapi süreçlerine dair fikirlerini titizlikle inceliyor.

Kendi yaşamımızı şekillendirme gücümüzü nasıl elimize alabileceğimizi, geçmişin ve dış koşulların esiri olmak yerine nasıl kendi seçimlerimizin efendisi olabileceğimizi gösteren bu kitap, okuyuculara içsel bir keşif ve farkındalık yolculuğu sunuyor.

Gerçekten yaşamak ne anlama gelir? Varoluşun belirsizlikleri, ölümün kaçınılmazlığı ve anlam arayışıyla nasıl yüzleşiriz?

Bu kitap, çalışmalarıyla insanın hallerini anlamamıza yardımcı olan, çağımızın en etkili psikoterapistlerinden Irvin D. Yalom’un bir keşfi. Yalom, varoluşçu psikoterapiye öncülük eden yaklaşımıyla ve derin kişisel ve felsefi düşünceleriyle sayısız insana kendini keşfetme, iyileşme ve kabullenme yolunda rehberlik etmiştir..

Yazar Aslı Peker

ANLATICININ DÜŞÜNDÜRÜCÜ POTANSİYELİ

Schopenhauer Tedavisi, Güneşe Bakmak, Spinoza Problemi ve daha birçok eserinden yararlanılarak kaleme alınan bu kitap, Yalom’un bıraktığı mirası oluşturan en temel konuları inceliyor: ölümlülükle yüzleşme, kişisel seçimlerin önemi, insan ilişkilerinin gücü ve terapide hikâye anlatıcılığının dönüştürücü potansiyeli.

Sayfa: 136

ANALİZ VE KİŞİSEL ANEKDOTLAR

Analiz, kişisel anekdotlar ve derin felsefi sorgulamaların bir araya getirildiği bu kitap, Yalom’un kim olduğunu öğrenmenin ötesinde, insanın kendisini anlaması için de bir rehber niteliği taşıyor.

İster bir psikoloji öğrencisi, ister bir terapist ya da hayatın belirsizlikleri içinde anlam arayan biri olun, bu kitap varoluşun karmaşıklığını kucaklamanız ve özgünlüğe giden kendi yolunuzu keşfetmeniz için size ilham verecektir.