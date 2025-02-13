İnsan ruhunun derinliklerine inen, psikoloji üzerine etkileyici analizler sunan kitap: Gizli Yaralar

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Ezmeci, kitabında insanların yaşamlarını zorlaştıran ve sürekli tekrar eden döngülerden kurtulabilmeleri için çeşitli terapi yöntemleri ve uygulamalar sunuyor. “Gizli Yaralar”, okuyuculara psikolojik farkındalık kazandırarak, özgüven geliştirme, korkuları aşma ve sağlıklı ilişkiler kurma konusunda yol gösteriyor.

Güçlü Uygulamalar, Gerçek Hikâyeler Kitap, Altın Makasla Resetleme, Pembe Tuz Terapisi, Güven Duygusuyla Gülyağı Arasındaki Sihirli Bağ gibi özgün tekniklerle, okuyucuların kendi iç dünyalarında dönüşüm yaşamalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, gerçek yaşam hikâyeleri üzerinden, geçmişin yaralarının nasıl iyileştirilebileceğini ve yeni bir başlangıcın nasıl mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor.

Bütün içsel çelişkilerin temelinde hayatı zorlaştıran döngüler yatıyor, her biri geçmişin mirası, öğrenilmiş en eski duygusal kalıplarınız.

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SARSICI HİKAYELER

Psikolog Esra Ezmeci, kaleme aldığı Gizli Yaralar adlı bu kitabında, yaşamın kara kutusu sayılan duygusal kalıpların, şema terapi yöntemiyle nasıl yeniden tasarlanabildiğini, hayatın içinden seçtiği gerçek kahramanların, aklınızdan hiç çıkmayacak sarsıcı hikâyeleriyle ele alıyor.

Handan, Yeliz ve Selen... Sevgisizlik, kaybetme korkusu, yetersizlik, haklılık, ilahi adalet, seks oyunları, intikam ve sıkışmışlık duygularıyla mücadele eden üç özel kadın. Kara kutular açıldığında hikâyelerin nasıl tersyüz edilebileceğinin en güzel örnekleri... Hikâyelerle, şema terapiyle ve dönüştürücü ritüellerle neler yapılabileceğine inanamayacaksınız.

GEÇMİŞİ DEĞİŞTİRMEK

Geçmişi değiştiremezsiniz belki ama geçmişle ilişkinizi değiştirebilirsiniz. Şema terapiyle geçmişle kurduğunuz ilişki değişecektir, hal böyle olduğunda döngüler de kırılacaktır, dolayısıyla artık başka bir hikâye başlayacaktır sizin için. Olmuş olan değişmeyecektir belki ama olacak olan değişmeye başlayacaktır.

Neden hep aynı insanları celladım olarak seçiyorum? Neden hep aynı tuzaklara düşüyorum? Kendimi neden yetersiz hissediyorum? İlişkilerimde neden hep aynı yerden yaralanıyorum? Başarılarımın altında bile neden bir eksiklik duygusu taşıyorum?