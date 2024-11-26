İnsan ruhunun karmaşık yönlerini ve geçmişini ele alan sarsıcı roman: Sessiz Havuz

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Sessiz Havuz’da köklerine dönerek memleketi İzmir’de geçen ve fonda İzmir’in tarihini de konu alan sürükleyici bir hikâye sunuyor.

Psikolojik derinliği ve incelikle örülen kurgusuyla dikkat çeken romanın merkezi, hayatın akışı içinde sessizliğini korumayı seçen ya da kendini buna mecbur hisseden karakterlerin iç dünyasına açılıyor.

Baş karakter Ayla’nın başına gelenleri, yaşamındaki travmaları, onları aşma süreçlerini ve tüm bunların nedenlerini, geçmişe dönerek adım adım açığa çıkaran yazar, okuyucuya düşündürücü ve derin bir yolculuk sunuyor.

Başkasının yerine geçmek üzere söz verilmiş kör bir buluşma. Gecenin içine kıvrılan ürperti dolu bir yol. Yolu besleyen Mübadele tarihi ve Midilli-İzmir hattı. Yola açılan 60’lar Alsancak’ında filizlenen bir çocukluk. Tek oyuncaklı bir oyuncak mağazası. Evde olmaması gereken bir tıkırtı ve modern yaşam yumağıyla örülmüş tercihler…

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ELİNİZDEN BIRAKAMAYACIĞINIZ ROMAN

Hayat bir günde akışı tersine çevirebilme gücünü tekelinde tutarken, tarihin köpüklerinde yüzecek, yaş, zaman, geçmişten kesit, yaşam şekli gözetmeksizin suda oluşturdukları halkalar birbiriyle kesişen hayatlara tanıklık edecek; insan doğası ve iç görüleriyle yıkanacak; tırmanan gerilimi iliklerinize kadar hissedecek ve Ayla ile birlikte daldığınız sudan çıkmak istemeyeceksiniz.

İNCELİKLİ KURGU, SADE DİL

Begüm Egeli Bursalıgil’in ilk romanı Sessiz Havuz okurlarla buluştu! Mübadeleden 1960’ların Alsancak’ına, Midilli-İzmir hattından günümüze uzanan roman, insan ruhunun karmaşık yönlerini ve geçmişin günümüze etkilerini konu alıyor.

Bir arkadaşının yerine, arkadaş bulma uygulaması üzerinden ayarlanmış bir randevuya giden başkarakterin hikâyesini takip eden Sessiz Havuz, insan doğasına ve psikolojisine dair derin çözümlemelerinin yanı sıra, gizemi hikâye ilerledikçe çözülen detaylarla sürükleyici bir okuma sunan incelikli kurgusuyla öne çıkıyor.