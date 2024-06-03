İnsanın hayatını, sağlığını ve kendi bedeninin tanımasına yardımcı olan kitap: Kolay Ayurveda Kolay Ayurveda gündelik yaşamda kullanımına, sağlığın ve yaşamın düzenlenmesine dair bilgiler aktaran anlaşılır, bilgiye dokunan, onu işleyen, coğrafyamıza ve zamanımıza uyarlayan bir kaynak niteliğinde.

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İnsanlık, uzunca bir süredir rasyonelliğin ve bilimselliğin Batı’ya atfedildiği, Doğu’nun ise kadim olarak romantize edildiği bir dönem yaşıyor.

Antik dönemde bilgi, yoğun emeklerin karşılığı elde edilen bir cevherdi ve bilgiyi bu kadar kıymetli kılan gizliliği değil, doğru kişilerin elinde doğru yöntemlerle kullanılması, özümseyene, hakkını verene ulaşmasıydı...

Hindistan’ın en eski zamanlarına tarihlenen Ayurveda sekiz ana konuya yoğunlaşmıştır. Bunlar tıp; kadın doğum, jinekoloji dahil pediatri; toksikoloji; ameliyat; supraklaviküler hastalıklarla ilgili tıp ve cerrahi; görünmez etkenler üzerine araştırmalar; afrodizyaklar; sağlığın ve yaşamın geliştirilmesidir.

Kaynak özelliği taşıyan kitap

Kolay Ayurveda gündelik yaşamda kullanımına, sağlığın ve yaşamın düzenlenmesine dair bilgiler aktaran anlaşılır, bilgiye dokunan, onu işleyen, coğrafyamıza ve zamanımıza uyarlayan bir kaynak niteliğinde.

Bin yılların birikimini, uzun süre yaptığı araştırmalar ve uygulamalar ışığında rafine eden N. Sine Özsoy; temiz, anlaşılır, uygulanabilir bilgiye ulaşmamız için Kolay Ayurveda’yı kaleme aldı ve bize çağımızın en kıymetli şeylerinden biri olan güvenilir bilgiyi armağan etti.

Sayfa: 160

İlham verici bir rehber

Kolay Ayurveda, kendimize yaklaşmamız ve kendimizle doğru yerden ilişki kurmamız; bedenin, zihnin, ruhun ihtiyaçlarını doğru okumamız; zihinsel şartlanmalar ile gerçek ihtiyaçlarımız arasındaki farkı görüp içselleştirmemiz için ilham verici bir rehber.

Sağlıklı ve iştahla yemek yiyebilmenin, küçük rahatsızlıkları önleyerek ve bedeninizi tanıyarak hareket edebilmenin özgürlüğünü düşünün; okurken bile hafiflediniz değil mi?

Sine Özsoy

Kendi bedenimizi tanımak

Kendi bedeninizi tanımaya başlayacağınız eşsiz bir yolculuk için ipuçları ve bilgiler sunan bu kitap, kendisini Ayurveda ile iyileştirmiş olan yazarı tarafından, yıllardır biriktirdiği, danışanlarından öğrendiği bilgilerin harmanlanmasıyla mutfak dolabınızda var olan deva ile tanışmanız için hazırlanmıştır.

Kolaylıkla günlük hayata geçirebileceğiniz bilgiler ve ipuçları ile donanmış Kolay Ayurveda, herkese uygun ve kendi iç pusulanız ile iletişime geçmeniz için kullanıcı dostu bir rehber.

Bedenin mizaçlarını tanıyarak, hangi mizaca nelerin iyi gelebileceğini öğrenerek, beden ve ruh halimizin günlük değişimlerini fark edip gündelik minik değişiklikler yaparak dinç ve sağlıklı kalabiliriz. Hasta olmaktan korkmadan yaşayabiliriz…

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com