İnsanlığın Ortak Geleceğini İnşa Etmek Üzerine kitabına dair

Haber Merkezi

Günümüz dünyasında yaşanana ekonomik ve siyasal rekabetler; son zamanlarda ayyukaysa çıkmış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan rekabet ve gümrük vergileri hadisesi; dünya gündeminin en çok konuşulan ana konularından biri oldu.

Çin'in kısa sürede dünya devi olması ve yaşadığı ekonomik sıçrayış, en büyük rakibi olan Amerika'yı harekete geçirdi. Çin üzerinde yaşanan baskılar ve devreye de Rusya'nın da girmesiyle gelişmeler farklı bir boyut kazandı.

Çin'in süper güç olmasına giden yol ve yaşanan gelişmeler hem dünya düzeninin refahı hem de konjonktürel olarak farklı bir konumda olması, globalleşmenin ve dünya pazarının yeni bir ivmesidir kuşkusuz.

Peki Çin bunu nasıl başardı?

Ne oldu da süper güç Amerika'yla baş edebilecek hatta yakında onu geçebilecek konuma geldi?

Bu sorular ekonomi uzmanlarının cevaplayacağı bir konudur ama biz size bir kitaptan bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan ve piyasaya çıkan "İnsanlığın Ortak Geleceğini İnşa Etmek Üzerine" kitabı; güncel meseleler ve dünya siyasetine merak salanların okuyacağı bir çalışma olmuş.

Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Başkanı olan Xi Jinping'in bizzat kaleme aldığı bu kitap, hem insanlığın geleceğini hem de küreselleşen dünyaya yeni bir soluk getiriyor. Devlet başkanlarının kitap yazmaları nereden bakarsak bakalım önemlidir.

ÇİN'İN YAŞADIĞI SIÇRAYIŞ

Zira, sorunları ve insanların temel sorunlarını en iyi onlar bilir ve çözüm bulmaya çalışırlar. Xi Jinping, bana göre yaptıklarıyla, konuşmalarıyla ve yaptığı hamlelerle ne kadar zeki bir lider olduğunu gösteriyor. Kapalı bir toplum yapısına sahip olan ve daha sonra dışa açılan, Çin'in yaşadığı sıçrayış daha pek çok kitaba konu olacak türden.

Gökyüzü altındaki herkesin tek bir aile olduğu inancını benimseyen ve tüm uluslar arasında barış ile gökyüzü altında uyumu savunan Çin Komünist Partisi (ÇKP), insanlığa yeni ve daha büyük katkılarda bulunmayı sürekli misyonu olarak kabul etmektedir. Kasım 2012’de düzenlenen ÇKP 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana Xi Jinping, ortak geleceğe sahip bir insanlık topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulunmuştur.

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NASIL BİR DÜNYA İSTİYORUZ

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin’in en yüksek askeri lideri olarak Xi Jinping, bu kavramı insanlığın tarihsel gelişimi açısından ortaya koymuştur.

Bu kavram, uluslararası durumdaki derin değişimlere, barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı fayda yönündeki çağdaş eğilimlere ve insanlığın geleceğine dair temel sorular üzerine yapılan derinlemesine bir değerlendirmeye dayanmaktadır: Ne tür bir dünya inşa etmeliyiz ve bunu nasıl gerçekleştirmeliyiz?