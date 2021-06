Institut Français Türkiye Fransızca çeviri ödülü Ebru Erbaş’a gitti

Fransızca Çeviri Ödülü’nün Mahir Güven’in Fransızca aslından çevirdiği Ağabey romanıyla Ebru Erbaş’a verilmesine karar verildi.

Institut Français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü jürisi; Ebru Erbaş’a verilen ödülün gerekçesini; her bir roman karakterine göre değişen roman dilini, çok katmanlı olay örgüsünü, romanın temel ekseninde yer alan kültürel karşıtlığı Türkçeye aynı nüanslarla ve eşdeğer bir biçimde aktarmayı başarmıştır.

Ödül gerekçesi şöyle...

"USTALIKLA BAŞARMIŞTIR"

"Paris banliyölerine ait olan güncel argoyu ustalıkla ve eşsiz bir denge oluşturarak erek dilde de kurabilmiştir. Üslup ustalığına dayalı bu romanı dil düzeyiyle, eşdeğer anlatımıyla, bütünlük içinde Türkçede karşılamayı başarmıştır. Tüm bu evrensel meseleler karşısında karakterlerin ağzından dökülen öfkeyi, eleştirel yaklaşımı ve bunun hissettirdiği çaresizlik duygusunu çevirisinde okura yansıtabilmiştir" olarak paylaştı.

Ebru Erbaş

ÖDÜL 10 BİN TL

Genç Çevirmen Teşvik Ödülü’ne, kaynak metnin felsefe ve edebiyat eleştirisi alanındaki önemi, özellikle dilinin zorluğu göz önünde bulundurularak, kaynak metnin felsefi ve kavramsal düzeyde içerdiği güçlüklerin erek metinde kabul edilebilir düzeyde ve özenle karşılanmış olması dikkate alınarak Jacques Rancière’in Les Bords de la Fiction adlı eserini Kurmacanın Kıyıları adıyla Türkçeye çeviren Yunus Çetin layık görülmüştür. Genç Çevirmen Teşvik Ödülü 10 bin TL olarak açıklanmıştı.

LİSTEYE GİREN KİTAPLAR

Alfabetik sıraya göre kısa listeye seçilen eserler şu şekilde;

Berna Günen, Jean-Michel Palmier: Bir Gölge Göstericinin Düşleri – Kırmızı Kedi Yayınları Ebru Erbaş, Mahir Güven: Ağabey – Can Yayınları Gülşah Ünal, Voltaire: Candide, Yahut İyimserlik – Say Yayınları Orçun Türkay, Alain Robbe-Grillet: Ölümsüz Kadın – Kırmızı Kedi Yayınları Siren İdemen, Annie Ernaux: Seneler – Can Yayınları Sündüz Öztürk Kasar, Claude Simon: Flandra Yolu – Sel Yayıncılık