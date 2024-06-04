İranlı yazar Shahzadeh N. İgual: Kahramanları konuşturabilme ve anlatı gücünü Türkçeden alıyorum Çocukluğunda Türkiye’ye gelen ve 35 yıldır Türkiye’de yaşayan İranlı yazar Shahzadeh N. İgual (Şahzade), kahramanların lisanını sarih bir şekilde anlatabilme gücünü Türkçeden aldığını ifade etti.

AA

Türkçe kaleme aldığı İsfahan’ın Gözyaşları kitabının ardından Adı Mercan: 2. Dünya Savaşı’nın Unutulmuş Bir Hikayesi adlı kitabı da Farsça’ya çevrilip okuyucu ile buluşan İranlı yazar Shahzadeh N. İgual (Şahzade, Tahran’da okurları ve eleştirmenlerle bir araya geldi.

Çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İgual, 12 yaşından beri Türkiye’de yaşadığını, kahramanlarını konuşturabilme, onları anlatma gücünü Türkçeden alığını bu nedenle eserlerini Türkçe kaleme almayı tercih ettiğini ifade etti.

Eserlerini Türkçe yazmasına rağmen ismi nedeniyle kitaplarının yabancı yazarlar kategorisinde değerlendirildiğini belirten İgual, kitabı Türkçeden Farsça çevrildiği için memleketi İran’da da yabancı yazarlar kategorisinde görüldüğünü belirtti.

Aslen İranlı olan ve ömrünün büyük çoğunluğunu Türkiye’de geçiren İgual, bu nedenle kendini arafta bir yazar olarak tanımladığını dile getirdi.

İgual, Türkiye ile İran arasında gidip gelmelerin bir olgunlaşmayı da beraberinde getirdiğini ifade ederek iki tarafa da ait olduğunu ancak bir yerde kök salamazken diğer yerde ise kökünden koparıldığını söyledi.

Türk edebiyatının önemli yazarlarının roman ve şiirlerini okuduğunu dile getiren İgual, aslında İran yazınından da pek uzak bir isim değil. Kitaplarını Türkçe yazan İgual aynı zamanda Farsçadan da Türkçeye birçok eser kazandırmış durumda.

"Anlatı gücümü Türkçeden alıyorum"

Romanda anlatı gücünün önemli olduğuna değinen İgual, "Tasallut dediğimiz, lisanda hakimiyet dediğimiz kahramanları konuşturabilme gücü, kahramanı istediğiniz şekilden şekle sokabilme, onların lisanını gayet sarih bir şekilde anlatabilme gücünü ben Türkçeden alıyorum." diye konuştu.

Son romanı: Adı Mercan

İgual, bu nedenle tüm romanlarını Türkçe yazdığını dile getirerek “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri”, “Rolls Royce'u Taramışlar Baba” ve “İsfahan’ın Gözyaşları” kitaplarının ardından son olarak “Adı Mercan” romanının okuyucu ile buluştuğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)