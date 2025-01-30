İshak Reyna'dan Kitapların Yolculuğu adlı rehber kitap

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Türkiye'nin büyük ve önemli yayınevlerinde birçok kıymetli esere emek veren, üniversitelerde verdiği derslerle birçok genç editörün yetişmesine katkı sağlayan

İshak Reyna, Kitapların Yolculuğu'nda yayıncılık süreçlerini başından sonuna kadar her süreciyle ve ayrıntısıyla ele alıyor.

Kitapların Yolculuğu; dosya başvurularından çeviri ve editörlük süreçlerine, kapak tasarımından tanıtım, pazarlama ve satışa kadar yayıncılığa dair her unsuru ayrıntılı bir şekilde işlerken kitap türlerine ve Türkiye'deki yayınevlerine göre sürdürülen çalışmaları da kapsamlı bir rehber niteliğinde okuyucuya anlatıyor.

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YAYINCILIĞA İLGİ DUYANLAR İÇİN

Yayıncılık, editöründen tasarımcısına, mali işlerinden tanıtım ve satış ekibine bir takım oyunudur. Takımın performansı da yayınevindeki tüm bölümlerin birbirlerinin işlevlerini, bütünün içindeki yerlerini anlamasına bağlıdır ve bu doğrultuda aslen bir orkestrasyon işidir.

Kitapların Yolculuğu, yayıncılık sektörünün en deneyimli editörlerinden İshak Reyna’nın kaleminden kıymetli bir kılavuz kitap. Reyna, çeşitli üniversitelerde ders olarak okuttuğu, atölyelerde büyük talep gören editörlük mesleğini anlatırken verdiği bilgilerle tüm sektörü A’dan Z’ye ele alıyor. Okura, yayıncılığın geçmişteki uygulamalarından örnek verip güncel bilgileri aktarırken sektörün geleceğine dair de bir içgörü sunuyor.

Bu kılavuz, bir kitabın henüz “dosya” halinden başlayarak, basılıp raflarda yerini aldığı ana kadar geçtiği süreçleri, çevresindeki tüm unsurlarla birlikte merak edenler ve yayıncılığa ilgi duyanlar için.

YAZAR HAKKINDA

İshak Reyna, 1963’te İstanbul’da doğdu. İ. Ü. İktisat Fakültesi yüksek lisans mezunu. Yazı hayatına 1985’te haftalık Şalom gazetesive gazetenin aylık eki Şalom/YAŞAM'da başladı.2003-2009 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde deneme, öykü ve editörlük, 2009-2018 arasında Okan Üniversitesi Çeviri bilim Yüksek Lisansı programında çeşitli editörlük dersleri verdi. 2010’dan beri çeşitli öykü, deneme ve şiir seçkileri hazırladığı lise ve 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle okul sohbetlerine katılıyor.