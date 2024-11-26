İstanbul'dan Londra'ya uzanan aşk, sanat ve direniş romanı: Sen Benle İstanbul Benimle

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Sen Benle, İstanbul Benimle, Deniz Goran’ın haftalarca çoksatanlar listesinden düşmeyen ve çok ses getiren ilk romanı Türk Diplomatın Kızı’nın ardından okurlarla buluşan ikinci romanı. Goran’ın İngilizce olarak kaleme aldığı ve Burcu Asena Şahin’in dilimize çevirdiği Sen Benle, İstanbul Benimle'yi çok seveceksiniz.

Sen Benle, İstanbul Benimle, insana musallat olan geçmişin, bugünü nasıl etkisi altına alabileceğini gözler önüne seriyor. Romanın başkarakteri Ada, hem İstanbul’a duyduğu hasretin kavurucu etkisiyle hem de Gezi Parkı protestolarında tutuklanmasının ardından süren bir gecelik sorgunun açtığı yaralarla baş etmeye çalışır.

Londra’da çağdaş sanat fuarında, biraz acayip, epey cazibeli ama bir o kadar da tükenmiş bir galerici olan Lucian çıkar karşısına. Kısa zaman önce evliliğini sonlandıran Lucian, kırık kalbinin yaralarını alkolle sarmaya çalışır.

Ada ise yakın zamanda İstanbul’da gerçekleşecek davanın sonucunu beklerken yüreği ağzındadır. Aralarındaki tutku günbegün derinleşen bu ikili, geçmişteki tercihlerini birlikte gözden geçirirken geleceklerini de hızla şekillendirmeye başlar.

SANAT VE SANATÇIYA DAİR ÇARPICI TESPİTLER

Ada ile Lucian’ın yanında İstanbul ve Londra’yı da canlı karakterler olarak okuduğumuz bu romanda sevgi, kayıp, umut arayışı ve gurbette yaşamanın sancısı, gerçekçi diyaloglarla, güçlü betimlemelerle, sanatçıya ve sanat dünyasına dair çarpıcı gözlemlerle anlatılıyor. Yazar, kullandığı diliyle, karakterlerin dünyalarını ve duygularını apaçık ortaya koyma başarısı gösteriyor.

Sen Benle, İstanbul Benimle, travmaların ve mücadelelerin doğasını keşfe çıkarken dayanıklılığın ve sevginin dönüştürücü gücünü de irdeliyor ve şu sorunun peşine düşüyor: “Yeniden başlamak için neler mümkün?”

Sayfa: 240

YENİ HAYATA HAZIR OLMAK

Ülkesini bir yara gibi içinde taşıyan bir genç kadın, memleketi uğruna peşinden gittiği özgürlük ile kendi ruh ve bedeninin özgürlüğü arasındaki bağı fark eder. Kurduğu güçlü dille Deniz Goran, iki kenti ve bir sarkaç misali umut ile umutsuzluk arasında gidip gelen iki insanı bir araya getirerek onları yeni hayatlarına hazırlar.

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

“Deniz Goran’ın romanı, hayatlarımızın, hem bireysel hem de toplumsal düzlemde, iradenin ve tesadüfün gücüyle ve travmalarımızın nihai sonuçlarıyla başa çıkma yöntemimizle –savaş ya da kaç ya da çoğu zamanki gibi hiçbiri– nasıl şekillendirildiğinin duyarlı bir anlatımı."

Art Review

Yazar Deniz Goran

"Sen Benle, İstanbul Benimle, iki karmaşık ve yaralı karakterle iki şehrin bazen komik ama çoğu zaman trajik bir portresini sunuyor. Roman, Türkiye’nin son on yıldaki değişiminin ve dönüşümünün yıkıcı etkisini insan hayatları üzerinden anlatıyor."

Literary Review