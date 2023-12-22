İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven kitabı Bir İstanbul markası Baylan’ın şehrin yıllar içindeki sosyolojik ve kültürel değişimine tanıklık eden hikayesini anlatan ve tarihe ışık tutan İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven isimli kitap, tarihi bir gezinti sunuyor.

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1923’ten günümüze markanın yolculuğunu, tarihi dönemeçlerin, değişimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin izlerini sürerek kronolojik bir akışta anlatan kitap, bir kültür mirasını gelecek nesillere aktarma amacıyla hazırlandı.

Araştırmacı yazar Sevecen Tunç tarafından kaleme alınan eser; Minoa, Pandora, Patika ve Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

Kuşaklar boyu müdavimlik geleneğinin en özgün temsilcilerinden biri olan Baylan’ın kültür mirası niteliği taşıyan öyküsünün anlatıldığı eser, farklı nesilleri aynı serüvende buluşturuyor.

Bir kurum hikayesi

Bir kurum hikayesi olmasının ötesinde İstanbul ile ülkenin geçirdiği sosyolojik ve kültürel değişimleri ve günümüz modern Türkiye’sine uzanan süreci ele alıyor. Baylan’ın asırlık lezzet yolculuğunda yeme- içme dünyasına yaptığı katkılar, gerçekleştirdiği ilkler ve her daim koruduğu yenilikçi tavrı okurlara ilham veriyor.

Balyancılar...

Şekerleme ve pastacılık kültürünün başlangıç ve gelişim yıllarını anlatan kitap, aynı zamanda gastronomi literatürüne de bir katkı sağlıyor.

Bir dönem kültür ve sanat insanlarının buluşma mekânı haline gelen ve Baylancılar olarak anılan bir edebiyat ekolüne ev sahipliği yapan Beyoğlu şubesinin öyküsü, edebiyat tarihimize düşülen kıymetli bir not niteliği taşıyor.

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