İstiklal Marşı'nın kitabı: 100 Ülke 100 Marş

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yeni yayınlanan 100 Ülke 100 Marş kitabıyla İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini okuyacaksınız.

Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin üzerinden tam bir asır geçti. Bu yüz yıllık zaman dilimi, hem İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamamıza hem de Milli Mücadele dönemini daha iyi tahlil etmemize imkân sağladı.

Milli marşımız geçen bu süreçte düşüncesi ve görüşü ne kadar zıt olursa olsun herkesin gönlünde taht kurdu. 2021 yılının TBMM'de grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesi, onun millî bir mutabakat metnine dönüştüğünün de tesciliydi.

ARADAN GEÇEN 100 YIL...

Kısaca İstiklal Marşı aradan geçen 100 yılda daha da büyümüş, banisi Mehmet Akif Ersoy'la birlikte Milli Mücadeleye ve bağımsızlık ruhuna büyük katkılar sağladığı daha iyi anlaşılmıştı.

100 Ülke 100 Marş / İstiklal Marşı adlı çalışmamız da İstiklal Marşı'na duyduğumuz saygı, vefa ve hassasiyetin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

İstiklal Marşı ile yüz ülkenin millî marşının mukayesesinin yapıldığı bu kitapta Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 70 profesör, 19 doçent yer almıştır.

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Daha önce mukayese hususunda sempozyum, kongre, panel ve makale bazında bazı çalışmalar olsa da müstakil bir kitap ilk kez yayınlanmaktadır.

100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı bu açıdan kapsamlı olduğu kadar orijinal bir eserdir de. Ayrıca mukayeseler yapılırken bazı akademisyenlerin İstiklal Marşı'nı çok farklı cephelerden yorumlamaları da dikkat çekicidir.

Sayfa: 720

MARŞA DAİR FARKLI YORUMLAR

Bu durum, kitap boyunca İstiklal Marşı'na dair onlarca farklı tahlil ve değerlendirmenin ortaya çıkmasına da vesile olmuştur.

Kitabı okuyanlar sadece mukayeselerle karşılaşmayacak İstiklal Marşı'nın farkı açılardan yorumlandığına da şahit olacaklardır.

Bu yüzden kitap, İstiklal Marşı'nın farklı kalemler vasıtasıyla yeniden yorumlanması açısından da orijinal bir özelliğe sahiptir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com