İthaki etiketiyle 6 yeni kitap

İthaki Yayınları, 6 yeni kitabı okurlarına sundu. Hangi kitap olduklarına birlikte bakalım...

İthaki Yayınları, haziran ayını 5 yeni kitapla kapatıyor. Her ay olduğu gibi yepyeni eserler yayınlayan yayınevi, bu ayı da boş geçmedi ve yepyeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için raflarını yeniledi.

Gelin birlikte kitapları tanıyalım; iyi okumalar dileriz...

Yer Açın, Yer açın

Harry Harrison, bilimkurgunun altın çağını yaratan isimlerden biri, hatta türün maceracı tarafını en faydalı şekilde kullanan ve derdini anlatmaktan taviz vermeyen en sivri dilli yazarı.

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Sayfa: 256

Neden Yazıyorum





George Orwell, beş-altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi. “Neden Yazıyorum” bu açıdan, boş sayfanın başına geçen yalnız çocuklar, yazıya hayatını adayanlar için değerini hiç kaybetmeyen bir metin oldu.

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Sayfa: 104

Kitaplar ve sigaralar





Kitaplar ve Sigaralar, yazarın yedi denemesini bir araya getiriyor. Bu denemelerde, Orwell’in kitaba mı yoksa sigaraya mı daha çok para harcadığına dair hesaplarını, kitapçılık yaptığı günlerdeki anılarını, sansüre ve eleştirmenliğe dair fikirlerini görebiliyor, ayrıca çocukluğunun Birinci Dünya Savaşı öncesindeki günlerini de okuyabilme şansı buluyoruz.

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Sayfa: 120

Mezarlarınıza Tüküreceğim

Borıs Vian’ın en çok tartışılan eserlerinden biri olan Mezarlarınıza Tüküreceğim’in çizgi roman uyarlaması, yazarın sert ve provokatif cümlelerini şahane bir biçimde görsele aktarıyor.

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Sayfa: 112

Vakıf İleri





Psikotarih biliminin yaratıcısı Hari Seldon, engin Galaktik İmparatorluk çöküşün eşiğindeyken zamanla yarışarak devrimci kuramını geliştirip yıldızların arasında insanlık için bir yer sağlamaya çalışıyordu. Ve Seldon’ı kontrol eden hem psikotarih hem de tüm galaksinin geleceğini kontrol edebilecekti.



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Sayfa: 488

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com