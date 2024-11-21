Jane Austen’ın erken ölümü nedeniyle yarım bıraktığı son romanı: Sanditon

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İngiliz ve dünya edebiyatının tartışmasız en önemli kadın yazarların başında gelen Jane Austen'ın erken ölümü nedeniyle yarım bıraktığı kitabı olan Sanditon yayınlandı. Yazarın kitabının yayınlanması sevenlerini heyecanlandırdı.

Sanditon, İngiliz yazar Jane Austen`ın 1817’de kaleme aldığı, sağlık sorunları nedeniyle bitiremediği son romanı. Romanı yazdığı sırada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hastalık ve hasta olma olgularını da kendine has alaycı bir dille mercek altına alan Austen, aynı zamanda günümüzde de çokça mustarip olduğumuz bir mutenalaştırma hikâyesi anlatır.

KİTABA DAİR...

Birkaç yıl öncesine kadar küçük, gösterişsiz bir balıkçı kasabası olan Sanditon, yatırımcıların dönemin modasına aynı zamanda sağlık turizmine uygun hale getirmek için çalıştıkları bir sahil kasabasıdır. Anlatının merkezinde, bu kasabanın yanı sıra Sussex`li bir taşra beyefendisinin henüz evlenmemiş kızlarının en büyüğü Charlotte Heywood yer alır. Kasaba kendini modaya uygun bir yer olarak yeniden keşfetmeye çalışırken, Charlotte Heywood da oranın sakinleri arasında yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.

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JANE AUSTEN

Jane Austen, 1775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasabasında doğdu. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu bir ailenin ikinci kızıydı. Jane’in en yakın arkadaşı, kendisi gibi hiç evlenmeyen ablası Cassandra oldu.

Reading’deki Manas­tır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini evde sür­dürdü.

Günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıra­dan bir yaşam sürdü ama canlı ve sevgi dolu aile çevresi onu roman yazmaya özendiren elverişli bir ortam sağladı.

Roman­larında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alın­­maydı.

Austen’ın 1802’de Hampshirelı bir ailenin genç vâ­risi Harris Bigg-Wither’la evlenmeyi kabul ettiği, ama ertesi sabah fikrini değiştirdiği söylenir.

AŞK VE GURUR

Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mans­field Parkı, 1815’te Emma, ölümünden sonra 1817’de Nort­hanger Manastırı izledi.

Austen, 1817’de sağlığı iyice kötüle­ştiği için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorunda kal­dı. 18 Tem­muz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali Mezar­lı­ğı’na defnedildi.