Jane Austen'nın klasik romanı olan Aşk ve Gurur, filmden sonra dizi de oluyor

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İngiliz yazar Jane Austen'ın kaleminden çıkan Aşk ve Gurur, yayınlandığı tarihten beri en çok okunan dünya klasiklerinden biri oldu. Roman daha önce filme uyarlandı ve çok beğenildi. Şimdi ise sırada dizisi var. Buna göre romanın diziye uyarlanması için hazırlıklara başlandı.

Tüm zamanların en iyi aşk romanları arasında yer alan Aşk ve Gurur, film uyarlamasının ardından şimdi de dizi olarak izleyenlerin karşısına çıkıyor.

2006 yılında Joe Wright’ın beyaz perdeye uyarladığı kült romanın başrollerinde Keira Knightley, Matthew Macfadyen ve Rosamund Pike gibi isimler yer aldı. Netflix’te yayınlanacak dizi versiyonunun oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi. Dizinin senaryosunu “Everything I Know About Love” kitabının yazarı Dolly Alderto kaleme alacak.

Netflix, daha önce Jane Austen‘in Persuasion (İkna) adlı romanını uyarlamıştı. 2022 yapımı filmde başrolü Dakota Johnson üstlendi.

FİLME DE UYARLANDI

Ölümünden dört sene önce yani 1813’de yayınlanan Aşk ve Gurur, yazarın adıyla adeta özdeşleşmiştir. 2005 yılında ise yönetmen Joe Wright tarafından filme uyarlanan Aşk ve Gurur, 2006’da gösterime girerek eleştirmenlerden tam not aldı. Romanı okuduktan sonra filmini de mutlaka izleyin. Özellikle başarılı kostümleri ve oyuncuların üstün performansı filme damgasını vurdu.

AŞK VE GURUR

Jane Austen; aşk, kadın, evlilik, servet, asalet, aile gibi birden fazla kavramı ustalıkla işlemiştir. Bugün bile hala keyifle okunan Aşk ve Gurur, kuşkusuz yazarın başyapıtıdır. İnsanların ihtiraslarından ve vazgeçilmez dünyevi zevklerini merkeze alan kitap, aşk mı gurur mu ikilemi içerisinde okurları düşünmeye ve sorgulamaya sevk ediyor.

Orta sınıflı daha doğrusu varlıklı bir aile olan Bennet Ailesi, kızlarının zengin birileriyle evlendirmeleri konusunda kararlıdır.

Çünkü o dönem İngiltere’de çıkartılan bir yasaya göre ailenin bütün serveti erkek çocuklarına kalıyordu. Dolasıyla bunları göz önünde bulunduran Bennet Ailesi, bütün balolara ve davetiyelere katılarak, varlıklı genç erkekleri kendi kızları için bakıyorlardı.

Aşk ve Gurur, taşralı bir beyefendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.

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TOPLUMSAL YAPIYA ELEŞTİRİLER

Romanın ana temasını oluşturan argümanlarının başında dönemin toplumsal yapısını eleştirel bir bakış açısıyla okurlara aktarılmasıdır. 18. İngiltere’sinde yaşanan çıkmazları insanın gözünden keskin gözlemlerle aktaran Jane Austen, iyi bir romancı olduğunu her yeni eserinde kanıtlamıştır.

Jane Austen’in nefis romanında bütün bu ana denklemleri okuyacaksınız. Romanında insanlar arasında büyük sorun yaratan sınıf farkı ve ekonomik dengesizliğe ince göndermelerde bulanan yazar, toplumsal bir eleştiri yapmaktan da geri durmuyor. Dünya edebiyatının önde gelen klasiklerinden olan Aşk ve Gurur'un, Jane Austen’in ölümsüz eseri olması onun güçlü bir kalem olduğunun ana göstergesidir.