Japonya'da en çok okunan yazarlardan olan Rıku Onda'nın Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü kitabı Milyonlarca okura ulaşan ve Japonya’da haftalarca 1 numarada kalan Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü üç gencin, arkadaşlığın anlamını kavramaya dair sevgiyle örülmüş hikayesi. Rıku Onda, Japonya'da en çok satan ve okunan yazarlar arasında bir numara.

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Aşkın rekabetin ve dostluğun öyküsünü korkusuzca ele alan Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü, yazar Riku Onda’nın ödüllü, uluslararası çok satan romanıdır.

Roman, uluslararası bir piyano yarışmasında yarışan dört genç piyanistin hassas ve ilgi çekici dramasını okura sunarken; müziğin, dostluğun ve kişisel şeytanların heyecan verici ve çoğu zaman tüyler ürpertici bir tasvirini başarıyla yapar.

Onda, klasik müziğin ve aşkın gücünü tüm duygusal, psikolojik ve içgüdüsel görkemiyle okura ustaca aktarıyor.

Tokyo yakınlarındaki küçük bir sahil kasabasında düzenlenen piyano yarışmasında üç öğrenci, hayatlarının en keyifli ve acı verici anlarından bazılarını yaşayacaklar. Henüz farkında olmasalar da birbirlerinin hayatını derinden ve beklenmedik şekilde değiştirecekler.

Yetenekli Masaru, annesinin ölümünden sonra konserleri bırakan dâhi çocuk Aya’yı alt edebilecek mi? Yoksa bunu bir arıcının, piyanosu bile olmayan özgür ruhlu müzisyen oğlu Jin mi başaracak?

Her biri kuralları yıkıp hayranlarını büyüleyecek ve sınırlarını zorlayacak.

Peki ne pahasına?

Milyonlarca okura ulaşan ve Japonya’da haftalarca 1 numarada kalan Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü üç gencin, arkadaşlığın anlamını kavramaya dair sevgiyle örülmüş hikâyesi.

Sayfa: 520

Kitap için ne dediler

"Ruki Onda, klasik müziğin büyüleyici gücünü tüm duygusal, psikolojik ve içgüdüsel görkemiyle en güzel şekilde aktarıyor...”

The Observer

“Okuyabileceğiniz en estetik Japon romanlarından biri olan Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü, Japon edebiyatının gerçek bir başyapıtı.”

Books and Bao

Yazar hakkında...

Riku Onda, Japonya’da en çok satan yazarlar listesinde 1 numaradır. Sendai’de büyüyen Onda, alto saksafon çaldığı Waseda Üniversitesi’nden mezun oldu. Onda, 1991 yılında ilk romanıyla bir ödül kazandı ve yazarlık mesleğini tam zamanlı olarak yapmaya başladı.

2003 yılında Güney Amerika’ya taşıdı ve burada NHK televizyonu için Maya ve İnka kültürü üzerine haberler yaptı. Babası bir müzik tutkunu olduğu için Onda klasik müzik dinleyerek büyüdü ve küçük yaşlardan itibaren piyano çaldı, ardından Western rock ve cazı keşfetti.

İki büyük ödül kazandı

Balarıları ve Uzaktaki Gök Gürültüsü Japonya’da ilk yayınlandığında, yılın en çok ses getiren romanı oldu ve iki büyük edebiyat ödülü kazandı.

Japonya Kitapçıları Ödülü ve Naoki Ödülü (üstelik o zamana dek başka hiçbir roman aynı yıl içinde bu ödüllerin ikisini birden kazanmamıştı). 2019 yılında bu eseri, Kâinatı Dinle (Listen to the Universe) adıyla büyük bir Japon filmi haline getirildi.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com