Jasper Gibson'nın gerçek ile kurgu arasındaki Ahtapot Adam romanı

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Korku, gerilim, fantastik gibi türlerdeki pek çok hikâyede kullanılan “gizli benlik” teması üzerinden hareket eden Ahtapot Adam, işin içine kimyasal maddeler ve şizofreninin girmesiyle ve elbette ana karakteri Tom’un etrafında şekillenen trajedisiyle birleşince katmanlı ve zengin bir romana dönüşüyor.

Tom, eski bir hukuk öğrencisi. Ne var ki gençliğinde kullandığı uyuşturucu maddelerin ona hediye ettiği, kendisinden başka kimsenin sesini duymadığı biriyle yaşamak zorunda: Ahtapot Tanrısı Malamock, Tom’un bazen alteregosu bazen onu ele geçirmiş bir iblis gibi veya onu aşağılamak, küçümsemek için ortaya çıkan bir varlık durumunda.

Malamock’un varlığı Tom’un hayatını öyle bir hale getiriyor ki artık kız kardeşi olmadan günlük rutinlerine devam edemiyor. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak kendini tıp biliminin kollarına atıyor ve sürpriz olmayacak bir biçimde Tom’a şizofreni teşhisi koyuluyor.

Buraya kadar, Ahtapot Adam diye bir varlığın gerçekliğine inananlar ile inanmayanların farklı tavırlarla yaklaşacağı ama her durumda bilindik bir şekilde akan hikâye, temel çatışmasına kavuşuyor: Eski, sağlıklı, parlak günlerine kavuşmak, dolayısıyla Malamock’tan kurtulmak zorunda hisseden Tom’a, pek çok hikâyenin başlangıcı olduğu üzere bir teklif sunuluyor.

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GERÇEK HAYATTAN PARÇALAR

Henüz kesinliği kanıtlanmamış, son derece deneysel bir ilacın, Bildinosiklin’in tedavisini denemek…

Bu tedavinin etkilerinin Tom’u kime ve neye dönüştüreceği, yapacağı bu tehlikeli içsel yolculukta Malamock’tan kurtulmak mı yoksa onunla yaşamaya hatta ona dönüşmeye devam etmek mi önemli olacak; bunların tümü tamamen sürpriz.

Yazar Jasper Gibson, romanını kurgularken belli başlı kurmaca unsurlarına yaslanmasının yanı sıra gerçek hayattan parçaları da kullanmış. Her ne kadar romanın sonuna düştüğü notta, kitapta bahsi geçen Bildinosiklin ilacının kurgu olduğunu söylese de gerçek bir ilaçtan ilham aldığını ve karşımıza roman olarak çıkan hikâyenin ondaki dayanaklarını anlatıyor kısaca:

"BU KİTAP ONUN"

"Bildinosiklin hayali bir ilaçtır. Temeli kabaca minosikline, İngiltere’de o dönemde erken evre şizofreni başlangıcı teşhisi konulmuş hastaların negatif semptomlarının tedavisi için verilen ve deneme safhasında olan bir ilaca dayanır. Söz konusu ilacın anti-enflamatuar özelliklerinin beyindeki mikroglia* aktivasyonunu yatıştırdığı düşünülmektedir. Minosiklin akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir antibiyotiktir. Klozapin yaygın olarak reçete edilen bir antipsikotiktir. Accuphase Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde kullanılır. Kuzenim Ed Metcalfe yirmi yıl boyunca şizofreni hastası olarak yaşadıktan sonra 2011 yılında öldü. Bu kitap onun" ölümünden ilham almış ve onun hayatına adanmıştır.

OKUMASI HEYECANLI KİTAP

Ağır psikolojik rahatsızlıklarla mücadele etmek durumunda olmayanlar için okuması heyecanlı, eğlenceli bir kitap olsa da şizofreni başta olmak üzere benzeri rahatsızlıklarla doğrudan veya dolaylı muhatap olmuşlar için çok kolay bir deneyim olmayabilir

Ahtapot Adam’ı okumak. Özellikle gerek ilaçların gerek rahatsızlığının etkisiyle girdiği hezeyanlar ve hayal aleminde yaşadıkları, özellikle de bu alemin tasvirleri sıradan okur için yaratıcı olduğu kadar psikolojik rahatsızlıklara aşina olanlar için yorucu olabilir. Bunu elbette bir okumayın mesajı vermek için değil, Gibson’ın romanı ne kadar iyi çalıştığını vurgulamak için belirtiyoruz.

Yazar da bunun bilincinde olmalı ki diyaloglardaki ve kimi sahnelerdeki mizah dozunu ve ritmini buna göre ayarlamış. Bazı diyaloglar ve hastane ortamı anlatımları çok gerçekçi, işlevsel veya klişelerden bağımsız değilse de Tom karakterinin işlenişi, onun hikâyesine okuru bağlayabiliyor.

Jasper Gibson

YENİ BİR OKUMA DENEYİMİ

Bu açıdan özellikle ilk kitabın ilk yarısını bitirmeye yaklaşana dek zorlanabilirsiniz. Buraya kadar atılan düğümler ikinci yarıda son derece akıcı bir biçimde birbirlerine bağlanıyor.

Mizahın varlığı aslında sürpriz değil: Yazar, geçmişte Venezuela’da kakao plantasyonlarında işçilik ve ayrıca İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Sussex’e dönmüş ve şimdilerde aylık on milyondan fazla ziyaretçisi olan, İngiltere’nin en büyük komedi websitelerinden olan thepoke.co.uk‘in kurucu ortaklarından biri olmuş.

Jasper Gibson salt hikâyeyi anlatmakla yetinmemiş ve genel anlamda tıp sektörünü, özelde ise İngiltere’deki ruh ve sinir hastalıkları sisteminin aksaklıklarını da görüp yazmış.

Zihinsel iyileşmeye ve bunun aileler ve toplum üzerindeki etkisine, aynı zamanda akıcı maceralara ilgi duyuyorsanız Ahtapot Adam sizin için güzel bir okuma deneyimi olacaktır.