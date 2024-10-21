Javier Sierra'nın Gizli Akşam Yemeği kitabıyla gizemli bir yolculuk

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Sevilen kitapların yazarı Javier Sierra'dan unutulmayacak bir kitap: Gizli Akşam Yemeği...Gizem ve sırlarla dolu bu romanı çok seveceksiniz.

Yıl 1497, yer Milano…

Santa Maria delle Grazie Manastırı’nda Son Akşam Yemeği adlı freskin yaratıcısı ressam Leonardo, çağlar boyunca insanoğlunun hayranlığını kazanacak freski Son Akşam Yemeği’ni tamamlamak için tüm gücüyle çalışırken, kaderin onun için başka bir planı vardır.

Papa VI. Alexander’a bu eserin heretik mesajlar içerdiğine dair mektuplar gelmeye başlar. Mektuplar üzerine ressam Leonardo da Vinci’yi idam ettirmeye karar veren Papa, infazı kanıtlayacak kanıtlar arayışına girer.

Kanıtları toplaması için Roma Engizitörü Agostino Leyre’yi görevlendirir ve eserde gizlenen sapkın mesajları çözmesini ister. Bu gizli görevde pederin cevaplarını bir an önce bulmasını istediği bazı sorular vardır:

Kutsal Kâse ve Evharistiya Ekmeği masada neden yoktur? Havarilere o dönem anlayışına göre sapkın kabul edilen düşünürlerin portresinin çizildiği doğru mudur? Da Vinci, tabloda sırtı İsa’ya dönük olan tek havariyi neden kendi suretini çizmiştir?

Manastır civarında ardı ardına işlenen cinayetlerde cesetlere bağlanan, bir kadın papanın bulunduğu iskambil kâğıdının gizemi nedir ve Son Akşam Yemeği’ne gizlenmiş büyük mesaj nasıl deşifre edilebilir?

Sorulara yanıt arayan Peder Agostino Leyre kendini ardı arkası kesilmeyen, gizem dolu soluk kesici bir maceranın ve akla gelmeyecek ayrıntıların içinde bulur.

Sayfa: 342

GİZEMLİ YOLCULUK

Roza Hakmen’in ustaca çevirisi ve Sierra’nın ilgi çekici kaleminin buluştuğu Gizli Akşam Yemeği, Leonardo da Vinci’nin dehasına ve eserinin içine gizlenmiş büyük mesajlara odaklanarak okuyucuları adeta bir dedektif gibi gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bu heyecan verici roman, Son Akşam Yemeği‘ne bakışınızı tamamen değiştirecek ve sizi şaşırtıcı sırlarla dolu bir dünyaya davet edecek. Kitap aynı zamanda dönemin meraklıları ve sanatseverler için de verdiği bilgilerle oldukça verimli bir okuma deneyimi sunuyor.

Kitap aynı zamanda dogmatik fikirlerin sanat ve sanatçılar üzerinde nasıl çağlar boyunca bitmeyen bir baskı kurduğu, sanatın ise her şeye rağmen var olduğu ve var olacağı açısından da düşündürücü bir bakış açısı getiriyor.

Gizli Akşam Yemeği, bu unutulmaz tablonun içindeki detaylardan yola çıkarak sürükleyici bir tarihi gerilim atmosferi oluştururken, aynı zamanda sanatın ve bilimin kesişim noktalarına dair derin düşüncelere de kapı aralıyor.

ESERLERİ 35 DİLE ÇEVRİLDİ

Okuyucuları tarafından çok sevilen bu çarpıcı roman, aynı zamanda prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Torrevieja Şehri Roman Ödülü finalisti seçilmiştir. Javier Sierra, dünyaca tanınan İspanyol gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Yazarın kitapları 35 dile çevrilmiştir.